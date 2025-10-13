Трамп подписал соглашение о прекращении войны в секторе Газа

В египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции — Дональд Трамп, Абдул-Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа. Процесс транслировал телеканал Fox. Лидеры выступили посредниками между Израилем и движением ХАМАС.

Документ предусматривает комплекс правил и положений, регулирующих порядок урегулирования конфликта и последующие меры по обеспечению безопасности.

Трамп пообещал восстановить сектор Газа после мирного соглашения

Трамп назвал достигнутые договоренности значительным дипломатическим успехом. Он подчеркнул, что соглашение символизирует завершение масштабного военного противостояния в Газе.

По его словам, с подписанием документа может начаться новый этап для всего Ближнего Востока, который создаст условия для дальнейшего укрепления мира и сотрудничества в регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
