Трамп подписал соглашение о прекращении войны в секторе Газа
В египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции — Дональд Трамп, Абдул-Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган, а также эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа. Процесс транслировал телеканал Fox. Лидеры выступили посредниками между Израилем и движением ХАМАС.
Документ предусматривает комплекс правил и положений, регулирующих порядок урегулирования конфликта и последующие меры по обеспечению безопасности.
Трамп назвал достигнутые договоренности значительным дипломатическим успехом. Он подчеркнул, что соглашение символизирует завершение масштабного военного противостояния в Газе.
По его словам, с подписанием документа может начаться новый этап для всего Ближнего Востока, который создаст условия для дальнейшего укрепления мира и сотрудничества в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мерзопакостный» помощник: Непомнящий предсказал победу России над Боливией
- Трамп подписал соглашение о прекращении войны в секторе Газа
- Генерал ответил насчет привлечения резервистов на СВО
- В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи
- МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар
- СМИ: Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября
- Уголовка и доброе слово: Как банки «уговаривают» дропперов вернуть деньги
- В СПЧ объяснили, кого коснется запрет автомобильных номеров без триколора
- Евросоюз продлил санкции за «использование химического оружия»
- Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru