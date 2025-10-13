«Мерзопакостный» помощник: Непомнящий предсказал победу России над Боливией
Сборная России по футболу должна обыгрывать соперников из Южной Америки с разницей в два мяча, заявил НСН Валерий Непомнящий.
Российские футболисты находятся на европейском уровне, поэтому обязаны победить боливийцев. Однако в ситуацию может вмешаться погода, рассказал футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо». Непомнящий поделился своими ощущениями перед игрой.
«Южноамериканские команды всегда для нас непростой соперник, но боливийцы сильнее у себя дома. Там они играют в условиях высокогорья. Хотя сам по себе футбол хорошо развит в Южной Америке. Я жду матча с некоторым опасением. Мне не очень понравилась игра нашей команды с Ираном. По моему мнению, вышел не самый сильный состав. Я ни в коем случае не имею права вмешиваться в работу штаба, но полагаю, что завтра выйдут оптимальным составом. Мы сильнее, у нас боеспособная команда, которая конкурентна на фоне европейцев. Выросло поколение, которое обладает скоростью, умением и мастерством на хорошем уровне. Думаю, мы выиграем с разницей в два мяча, но не знаю, сбудутся ли мои предсказания, поэтому жду с некоторым волнением. Температура будет у нас совсем не летняя — завтра погода будет промозглая, даже мерзопакостная. У нас есть преимущество и в этом, хотя спортсмены должны быть готовы ко всему», — подчеркнул автор «камерунского чуда» на ЧМ 1990 в Италии.
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин объяснил НСН, почему сборная Россия должна обыгрывать любую команду.
