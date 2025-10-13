Российские футболисты находятся на европейском уровне, поэтому обязаны победить боливийцев. Однако в ситуацию может вмешаться погода, рассказал футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН.



Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо». Непомнящий поделился своими ощущениями перед игрой.