Банки не закрывают счета из-за лазеек в договорах и своей выгоды, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН.



Банки стали затягивают закрытие счетов россиян — иногда процессы длятся месяцами и годами. Сами финансовые институты уверяют, что проверяют все жалобы, чтобы выявить дропперов, сообщили «Известия». Соловьев ответил, что это не влияет на ситуацию, а причина может быть совсем в другом.