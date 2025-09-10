Юрист объяснил, почему банки не хотят закрывать счета россиян

Финансовым организациям не хочется отпускать клиентов, поэтому уйти будет не так просто, заявил НСН Иван Соловьев.

Банки не закрывают счета из-за лазеек в договорах и своей выгоды, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН.

Банки стали затягивают закрытие счетов россиян — иногда процессы длятся месяцами и годами. Сами финансовые институты уверяют, что проверяют все жалобы, чтобы выявить дропперов, сообщили «Известия». Соловьев ответил, что это не влияет на ситуацию, а причина может быть совсем в другом.

СМИ: Банки до полугода затягивают закрытие клиентам счетов
«Здесь надо отделить мух от котлет. Банк обязан закрыть счет в течение 7 дней после заявления клиента, операции и получение средств по этому счету прекращаются в день его поступления. Однако эти условия могут быть другими, если клиент сам подписал дополнительное соглашение, которое мы даже не читаем. Поэтому надо быть внимательнее, а то могут оказаться такие условия, что глаза на лоб полезут. Банкам невыгодно закрывать поток средств, потому что они получают деньги за переводы. Иногда они могут ссылаться на ФЗ-115 об отмыве денежных средств, хотя я называю это отмазкой. Просто так финансовым организациям терять деньги не хочется. Где-то затянуть — это бывает выгодно. В таких ситуациях используются алгоритмы искусственного интеллекта, которые якобы сообщают о нарушениях, хотя они настроены на то, чтобы приносить прибыль. Поэтому клиенты долго не могут уйти», — заключил он.

Ранее Соловьев объяснил НСН, почему необходимо запретить говорить по телефону при пользовании банкоматами.

