Если законопроект о привлечении резервистов одобрят, они станут довольно подготовленной группой, которую смогут использовать для выполнения задач СВО, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.

Правительственная комиссия одобрила законопроект по привлечению россиян из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России. Предполагается, что резервистов будут вызывать на «специальные военные сборы», во время которых им предусматриваются дополнительные выплаты, сообщает ТАСС. Меры не распространяются на граждан, пребывающих в запасе. Сейчас закон позволяет привлекать резервистов только в период мобилизации или в военное время. В мирное время такой возможности не предусмотрено.

«С резервистами, по крайней мере, раз в год должны проводить занятия. Сборы могут быть различной продолжительности: суточные, недельные, месяц, когда они отрабатывают навыки в составе подразделений, частей, а то и соединений», - пояснил Болдырев.