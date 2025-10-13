Генерал ответил насчет привлечения резервистов на СВО
Резервисты имеют опыт боевых действий и вполне подготовлены для участия в СВО, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ Владимир Болдырев.
Если законопроект о привлечении резервистов одобрят, они станут довольно подготовленной группой, которую смогут использовать для выполнения задач СВО, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Правительственная комиссия одобрила законопроект по привлечению россиян из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России. Предполагается, что резервистов будут вызывать на «специальные военные сборы», во время которых им предусматриваются дополнительные выплаты, сообщает ТАСС. Меры не распространяются на граждан, пребывающих в запасе. Сейчас закон позволяет привлекать резервистов только в период мобилизации или в военное время. В мирное время такой возможности не предусмотрено.
«С резервистами, по крайней мере, раз в год должны проводить занятия. Сборы могут быть различной продолжительности: суточные, недельные, месяц, когда они отрабатывают навыки в составе подразделений, частей, а то и соединений», - пояснил Болдырев.
Число заключивших контракт на нахождение в резерве, генерал назвать не смог, но посчитал их довольно подготовленными к участию в российско-украинском конфликте.
«Я вам этого [сколько резервистов в России] не скажу, я просто не знаю. Это является военной государственной тайной. Если это неизвестно до сих пор, то, скорее всего, информация засекречена. Если подготовить нормальный резерв и перед боевыми действиями еще пройти определенную подготовку, уже имея опыт этих боевых действий, то вполне [подготовлены для выполнения задач СВО]. Но в любом случае солдат становится настоящим солдатом на войне», - заявил генерал.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее обратился к министру обороны Андрею Белоусову с предложением увеличить денежное довольствие для военнослужащих срочной службы как минимум в три раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мерзопакостный» помощник: Непомнящий предсказал победу России над Боливией
- Трамп подписал соглашение о прекращении войны в секторе Газа
- Генерал ответил насчет привлечения резервистов на СВО
- В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи
- МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар
- СМИ: Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября
- Уголовка и доброе слово: Как банки «уговаривают» дропперов вернуть деньги
- В СПЧ объяснили, кого коснется запрет автомобильных номеров без триколора
- Евросоюз продлил санкции за «использование химического оружия»
- Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru