МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар

Российский МИД рекомендовал гражданам РФ не посещать Мадагаскар до стабилизации обстановки в стране. В заявлении ведомства подчеркивается, что Москва обеспокоена ростом напряженности и призывает стороны конфликта к сдержанности и диалогу.

В МИД выразили надежду на то, что «мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны». Россиянам, уже находящимся на острове, советуют избегать мест массового скопления людей.

Из-за циклона на Мадагаскаре погибли три человека

Массовые протесты на Мадагаскаре начались 22 сентября после масштабных перебоев с электро- и водоснабжением. Тысячи молодых людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. Полиция разгоняла демонстрантов с применением слезоточивого газа.

29 сентября президент Андри Радзуэлина распустил кабинет министров. В ответ протестующие объявили о создании «Комитета координации борьбы» (KMT), который объединил активистов «Поколения Z», представителей гражданского общества и муниципальных советников, передает «Радиоточка НСН».

