МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар

Российский МИД рекомендовал гражданам РФ не посещать Мадагаскар до стабилизации обстановки в стране. В заявлении ведомства подчеркивается, что Москва обеспокоена ростом напряженности и призывает стороны конфликта к сдержанности и диалогу.

В МИД выразили надежду на то, что «мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны». Россиянам, уже находящимся на острове, советуют избегать мест массового скопления людей.