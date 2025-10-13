МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар
Российский МИД рекомендовал гражданам РФ не посещать Мадагаскар до стабилизации обстановки в стране. В заявлении ведомства подчеркивается, что Москва обеспокоена ростом напряженности и призывает стороны конфликта к сдержанности и диалогу.
В МИД выразили надежду на то, что «мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны». Россиянам, уже находящимся на острове, советуют избегать мест массового скопления людей.
Массовые протесты на Мадагаскаре начались 22 сентября после масштабных перебоев с электро- и водоснабжением. Тысячи молодых людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. Полиция разгоняла демонстрантов с применением слезоточивого газа.
29 сентября президент Андри Радзуэлина распустил кабинет министров. В ответ протестующие объявили о создании «Комитета координации борьбы» (KMT), который объединил активистов «Поколения Z», представителей гражданского общества и муниципальных советников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД призвал россиян воздержаться от поездок на Мадагаскар
- СМИ: Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября
- Уголовка и доброе слово: Как банки «уговаривают» дропперов вернуть деньги
- В СПЧ объяснили, кого коснется запрет автомобильных номеров без триколора
- Евросоюз продлил санкции за «использование химического оружия»
- Миллиону россиян пообещали проблемы с автозапчастями Renault
- Алмаз в 340 карат нашли в Архангельской области
- Депутат Смолин предложил проверять студентов устно из-за использования ИИ
- Блогер Щепихин получил пять лет колонии за призывы к экстремизму
- Россиян предупредили, что из-за просмотра Reels можно стать глупее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru