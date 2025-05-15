В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов

Чтобы не попасть в базу дропперов гражданам не следует передавать свою банковкую карту третьим лицам. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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В полиции указали, что также не следует совершать денежные переводы по просьбе незнакомцев, а в случае ошибочного перевода необходимо незамедлительно обратиться в банк.

«Главное - не участвовать в противоправных схемах», - добавили в ведомстве.

Ранее в Центробанке заявили, что с 15 мая определенной категории граждан запретят переводить больше 100 тысяч рублей, новые ограничения вводятся для борьбы с дропперами, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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