«Удар ниже пояса»: Собственникам офисных помещений предрекли кризис 2008 года

Иностранные компании продолжают уходить с рынка и освобождать офисы, а российские –научились работать с удаленными специалистами, отметил в эфире НСН аналитик Иван Федяков. 

Владельцев офисных помещений в России ждет масштабный кризис, как в 2008 и 2015 годах, уже сейчас идет третья волна удара по таким площадям, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН.

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Накануне сообщалось, что к ноябрю число офисов турагентств в 16 крупнейших российских городах сократилось на 11%, до 7,1 тысячи. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на 2ГИС. Отмечается, что наиболее заметный спад произошел в Волгограде — на 18,4%. В Москве число офлайн-турагентств снизилось на 10,5%. Иван Федяков отметил, что рынок офисной недвижимости ждет большой удар.

«Сейчас наступает третья волна удара по офисным помещениям, она связана с негативной экономической ситуацией. Уже сейчас нужно понимать, что на фоне падения доходов населения, падения розничного товарооборота возникает вопрос, насколько бизнес был готов к тому, чтобы держать удар падения выручек на 20-40%. Очень много компаний не закладывались на такое падение продаж, для многих это удар ниже пояса. Что делать сейчас рекламным агентствам, которые столкнулись не просто с падением продаж, а закрытием целых рекламных каналов? Сейчас на рынке аренды офисных площадей кризис будет похлеще, чем в 2020 году. Он будет похож на 2008 и 2015 годы по своим последствиям. Это будет сценарий быстрого падения. Это падение будет вплоть до первого полугодия 2023 года, а потом будет очень медленное и долгое восстановление», - сказал Федяков.

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Он отметил, что во время пандемии коронавируса компании научились работать с удаленными сотрудниками и многие на этом фоне перестали снимать офисные помещения. По словам Федякова, на сегодняшний день над рынком «навис вопрос» о целесообразности таких площадей.

«Пандемия внесла существенные коррективы по отношению бизнеса к арендуемым площадям. Многие научились работать с удаленными специалистами, поняли, что зачастую экономически это бывает более эффективно. Уже в начале 2021 года и ближе к его концу мы наблюдали нависший над рынком вопрос: а нужны ли такие площади офисных помещений? Потом началась вторая волна уже после 24 февраля, когда иностранные компании стали уходить из России. А многие такие компании были представлены большими площадями офисов, будь это технологические или финансовые компании. Также многим стало понятно, что офисы будут высвобождаться и даже если есть какие-то планы по расширению офисных пространств, то более выгодно пошакалить на фоне ухода компаний, взять готовое помещение с ремонтом, а иногда с мебелью и техникой», - указал собеседник НСН.

При этом гендиректор Infoline подчеркнул, что цены на аренду офисных помещений находятся на уровне 10-15% ниже относительно показателя начала 2022 года.

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«Аренда – это очень инертный рынок. Компании заключают договора на длительный срок и понятно, что в одночасье не отказываются от помещений. При этом не всегда возможно отказаться от части площадей. Цены находятся на уровне 10-15% ниже относительно показателя начала года, но это не отражает полностью реальную картину. Во-первых, это номинальные цены, которые не учитывают тот дисконт, который готовы давать компании за реальный контракт», - резюмировал Федяков.

Так, начался 2022 год для рынка офисной недвижимости достаточно активно. В первом квартале объем сделок аренды и продажи офисных площадей на московском рынке составил 294 тысячи «квадратов». Это на 5% больше, чем годом ранее, и максимальный результат для первого квартала за последние четыре года. Такие данные привела газета РБК со ссылкой на исследовании экспертов компании «Джонс Лэнг ЛаСаль».

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ФОТО: РИА Новости
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