«Удар ниже пояса»: Собственникам офисных помещений предрекли кризис 2008 года

Накануне сообщалось, что к ноябрю число офисов турагентств в 16 крупнейших российских городах сократилось на 11%, до 7,1 тысячи. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на 2ГИС. Отмечается, что наиболее заметный спад произошел в Волгограде — на 18,4%. В Москве число офлайн-турагентств снизилось на 10,5%. Иван Федяков отметил, что рынок офисной недвижимости ждет большой удар.

«Сейчас наступает третья волна удара по офисным помещениям, она связана с негативной экономической ситуацией. Уже сейчас нужно понимать, что на фоне падения доходов населения, падения розничного товарооборота возникает вопрос, насколько бизнес был готов к тому, чтобы держать удар падения выручек на 20-40%. Очень много компаний не закладывались на такое падение продаж, для многих это удар ниже пояса. Что делать сейчас рекламным агентствам, которые столкнулись не просто с падением продаж, а закрытием целых рекламных каналов? Сейчас на рынке аренды офисных площадей кризис будет похлеще, чем в 2020 году. Он будет похож на 2008 и 2015 годы по своим последствиям. Это будет сценарий быстрого падения. Это падение будет вплоть до первого полугодия 2023 года, а потом будет очень медленное и долгое восстановление», - сказал Федяков.