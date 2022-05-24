Российским ТЦ разрешат досрочно расторгать договоры аренды с западными компаниями

В ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций он рассказал, что речь идёт о соглашениях, в которых размер арендных платежей зависит от выручки магазина, что в итоге привело к существенным потерям у владельцев помещений.

«Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идёт, ведь выручка отсутствует», - пояснил Мишустин.

Глава правительства отметил, что власти обсуждают возможность предоставить торгово-развлекательным центрам (ТРЦ) «право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами».

Ранее Мишустин заявил, что в 2022 году будет существенно упрощён ввоз в Россию устройств, в составе которых есть криптографические средства.

