Предприниматели смогут арендовать у Москвы помещение в Можайском районе
В Можайском районе столицы на торги выставлено помещение более 1,7 тысячи квадратных метров, подать заявку на участие можно до 1 августа, а электронный аукцион пройдет 3 августа. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, объект располагается на улице Дорогобужской, дом 23 и включает в себя помещения в подвале, на первом, втором и третьем этажах нежилого трехэтажного здания. Щербаков отметил, что предприниматели смогут использовать объект под офис и склады.
«Такой формат подходит интернет-магазинам, которым не требуются открытые торговые площади. Договор аренды с победителем аукциона будет заключен на один год», – сказал он.
Так, здание было построено в 1997 году и располагается в ЗАО Москвы в зоне административной и торговой застройки микрорайона. Таким образом, предприниматели смогут арендовать свыше 90% площади всего здания.
На сегодняшний день на инвестиционном портале Москвы есть более 220 подобных объектов. Изучить лотовую документацию, записаться на осмотр объекта, а также узнать о правилах проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».
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