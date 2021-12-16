«Райский сезон!» В Турции серьезно упали цены для туристов с долларами

В Турции нет беспорядков или паники из-за падения курса местной валюты, благодаря которому страна сейчас стала крайне привлекательной для туристов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

Ранее стало известно, что Центробанк Турции, несмотря на рекордное падение национальной валюты - лиры, снова снизил ставку - с 15% до 14%. СМИ утверждают, что жители страны массово скупают продукты и выстраиваются в огромные очереди за хлебом.