«Райский сезон!» В Турции серьезно упали цены для туристов с долларами
Тогрул Исмаил опроверг информацию СМИ об ажиотаже в Турции, объяснив НСН, откуда берутся очереди за дешевым хлебом.
В Турции нет беспорядков или паники из-за падения курса местной валюты, благодаря которому страна сейчас стала крайне привлекательной для туристов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
Ранее стало известно, что Центробанк Турции, несмотря на рекордное падение национальной валюты - лиры, снова снизил ставку - с 15% до 14%. СМИ утверждают, что жители страны массово скупают продукты и выстраиваются в огромные очереди за хлебом.
«Те, кто имеют доллары, на этом выигрывают. Все получается очень дешево, и для туристов сейчас в Турции райский сезон. Покупательская способность иностранцев очень высокая, поэтому в приграничные регионы из Болгарии, Азербайджана и Грузии приезжает много людей закупаться. Приезжайте на Новый год! Все гораздо дешевле, чем раньше», - сказал Тогрул Исмаил.
При этом он опроверг информацию об ажиотаже в стране.
«Очереди за хлебом? Ничего такого нет, все нормально. Мы сейчас сидим в торговом центре, кушаем, все спокойно. СМИ любят немножко преувеличивать. Там, где продают самый дешевый хлеб, всегда есть очереди. Может они это имеют ввиду?», - предположил политолог.
Тогрул Исмаил также указал, на кого негативно влияет падение курса лиры, а кому это выгодно.
«Те, кто занимается бизнесом, экспортом, очень серьезно на этом зарабатывают, у них проблем нет. Проблемы есть у той части населения, которая получает зарплату. Например, я как профессор получаю зарплату. Доллар ударяет по нам, все подорожало. Но, с другой стороны, государство каждый год учитывает инфляционные процессы и добавляет надбавки к зарплатам. Говорят, надбавка будет где-то 40%. Если такое произойдет, правительство сможет урегулировать стабильность турецкой лиры и проблем будет минимум. Здесь надо еще учесть, что президент увеличил минимальную зарплату, и она не будет облагаться налогом. Это очень позитивно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале декабря принял отставку министра финансов и казначейства страны Лютфи Эльвана на фоне рекордного падения курса лиры. С начала года местная валюта девальвировалась на 70% и сейчас держится на уровне выше 15 лир за американский доллар.
По данным Росстата, к концу ноября инфляция в России годовом выражении составила 7,51%. В частности, туры в Турцию подскочили в цене в полтора с лишним раза.
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