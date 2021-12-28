У населения Турции заберут доллары и евро

С 7 января 2022 года в Турции будет введена 1,5% комиссия на хранение денег в банках в долларах и евро. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Часть вкладов в иностранной валюте турецкие власти начнут забирать из-за серьезного падения лиры в течение последних трех месяцев. Сумма комиссии будет рассчитываться к концу квартала на основе средних остатков. Снимать денежные средства планируется в первый рабочий день после его завершения.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призывает население хранить сбережения в турецкой лире, при этом долларизация экономики Турции растет. Ранее он уже выделил возможные финансовые инструменты, способствующие увеличению интереса к лире. Например, власти пообещали компенсировать вкладчикам вероятные потери, возникающие в случае снижения курса местной валюты по отношению к основным.

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Экономисты заявляют, что причина возникновения проблем, связанных с турецкой лирой, заключается в снижении ключевой ставки Центробанка Турции с 19% до 14% на фоне рекордной за последние годы инфляции. Правительство страны отрицает эти заявления, утверждая, что ситуацию спровоцировали «внешние силы».

Ранее на фоне обвала лиры в Турции прошли акции протестов. По сообщениям RT из-за падения курса местной валюты президент Республики сменил главу Минфина страны.

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ФОТО: pxhere.com
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