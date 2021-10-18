Турция допустила закупку российских истребителей Су-35 и Су-57

Турция готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57 в случае неудачи в переговорах с США по вопросу поставок американских истребителей F-16. Об этом заявил глава турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

«Если после ситуации с F-35 США не одобрят сделку по F-16, то Турция не останется без альтернативных вариантов. В любой момент может быть вновь открыта тема по Су-35 и Су-57», — приводит слова Демира ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты могут продать стране самолеты F-16 после исключения Анкары из проекта по созданию истребителей F-35 на фоне покупки российских систем ПВО С-400.

