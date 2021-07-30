Турция планирует увеличить товарооборот с Россией до $30 млрд к концу года

Турция рассчитывает, что товарооборот с Россией превысит 30 миллиардов долларов к концу 2021 года. С таким заявлением выступил министр торговли страны Мехмет Муш на совместном заседании Российско-турецкого делового совета.

По его словам, на данный момент торговля двух стран ограничена, необходимо рассмотреть новые сферы сотрудничества, так как есть потенциал.