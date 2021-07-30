Турция планирует увеличить товарооборот с Россией до $30 млрд к концу года


Турция рассчитывает, что товарооборот с Россией превысит 30 миллиардов долларов к концу 2021 года. С таким заявлением выступил министр торговли страны Мехмет Муш на совместном заседании Российско-турецкого делового совета.

По его словам, на данный момент торговля двух стран ограничена, необходимо рассмотреть новые сферы сотрудничества, так как есть потенциал.

«Нечем торговать!» Экс-посол предрек крах предложению Мишустина по Курилам

Министр подчеркнул, что пандемия коронавируса привела к падению межгосударственного товарооборота на 10% до 20 миллиардов долларов, но в первой половине 2021 года торговые отношения начали активно развиваться.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся ранее информацию о переговорах Азербайджана и Турции по созданию совместной армии. В Кремле назвали это суверенным делом двух стран.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: rusnext.ru
ТЕГИ:Турция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры