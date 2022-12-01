«Уберем убытки, наладим учет»: В Госдуме допустили снижение тарифов ЖКХ
Решение о повышении тарифов никогда не бывает своевременным и позитивным, необходимо делать все для их фиксации или снижения, отметил в эфире НСН депутат Сергей Пахомов.
Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря было необходимым, это способствует индексации зарплат сотрудникам внутри отрасли и подготовке к зиме, однако после запуска программы модернизации сферы ЖКХ тарифы могут снизиться или стать фиксированными, рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с НСН.
Так, в России с 1 декабря выросли тарифы на коммунальные услуги – в среднем на 9%. В ряде регионов этот показатель ниже и варьируется от 8 до 8,8% - например, в Санкт-Петербурге, на Чукотке, в Ставрополье, Воронежской области, Тульской и Новгородской областях. На Сахалине рост составит 5,5%. Тарифы ЖКХ были проиндексированы второй раз за год, следующая индексация будет в июле 2024 года. Сергей Пахомов отметил, что следующее повышение тарифов будет меньше, чем инфляция по итогам 2023 года.
«Решение о повышении тарифов никогда не бывает своевременным, позитивным и положительным в общественном мнении. Но отрасль должна жить и развиваться. И если мы отказываемся от повышений тарифов, значит мы на эту же сумму должны оказывать отрасли прямую поддержку различных бюджетных источников. Поэтому повышение тарифов вынужденная мера и отказаться от нее на сегодняшний день не представляется возможным. Повышение тарифов – это в том числе и подготовка к зиме, и индексация зарплат внутри отрасли, там работает почти 2 млн человек. Но после того, как мы запустим и проведем глобальную программу модернизации сферы ЖКХ, мы уберем основные убытки в системе, наладим учет… Тогда уже можно будет говорить о фиксации тарифов, а где-то и о снижении тарифов», - сказал Пахомов.
Он отметил, что если бы повышение тарифов ЖКХ решили отложить, то в отрасль нужно было бы вложить сотни миллиардов рублей, так как в стране крайне высокая инфляция. При этом Пахомов рассказал, что индексация тарифов в России происходит по методу «инфляция минус».
«Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Инфляция в том году высокая, больше 10%. Скорее всего, будет 12-13%. А это значит, что трубы подорожали, расходы компаний на поставку энергии, тепла и воды тоже подорожали. Правительство определило цифру в 9% как достаточную для того, чтобы отрасль могла бесперебойно пройти зиму. Сейчас сложно сказать, какой будет следующая индексация. У нас есть одно решение, которое не позволяет индексацию делать произвольной. То есть, на сегодняшний день действует норма «инфляция минус»: по итогам года фиксируется инфляция, и выше этой цифры повышение тарифа быть не может. Например, этим летом было повышение на 4%, потому что инфляция была 4,1%. Но при всем при этом регионы в целом провели повышение только на 3,1%, то есть 0,9% регионы сэкономили для граждан и отрасль этого финансирования не получила. Какая инфляция будет по итогам 2023 года, значит повышение тарифов будет точно меньше», - резюмировал Пахомов.
Вторую за год индексацию тарифов ЖКХ в сентябре анонсировало Минэкономразвития. Она была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го и в следующем году проводиться не будет. Такое решение в министерстве объясняли тем, что необходимо обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов. По оценке министерства, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек с 1 декабря вырастет на 324 рубля.
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