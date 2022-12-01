«Уберем убытки, наладим учет»: В Госдуме допустили снижение тарифов ЖКХ

Так, в России с 1 декабря выросли тарифы на коммунальные услуги – в среднем на 9%. В ряде регионов этот показатель ниже и варьируется от 8 до 8,8% - например, в Санкт-Петербурге, на Чукотке, в Ставрополье, Воронежской области, Тульской и Новгородской областях. На Сахалине рост составит 5,5%. Тарифы ЖКХ были проиндексированы второй раз за год, следующая индексация будет в июле 2024 года. Сергей Пахомов отметил, что следующее повышение тарифов будет меньше, чем инфляция по итогам 2023 года.

«Решение о повышении тарифов никогда не бывает своевременным, позитивным и положительным в общественном мнении. Но отрасль должна жить и развиваться. И если мы отказываемся от повышений тарифов, значит мы на эту же сумму должны оказывать отрасли прямую поддержку различных бюджетных источников. Поэтому повышение тарифов вынужденная мера и отказаться от нее на сегодняшний день не представляется возможным. Повышение тарифов – это в том числе и подготовка к зиме, и индексация зарплат внутри отрасли, там работает почти 2 млн человек. Но после того, как мы запустим и проведем глобальную программу модернизации сферы ЖКХ, мы уберем основные убытки в системе, наладим учет… Тогда уже можно будет говорить о фиксации тарифов, а где-то и о снижении тарифов», - сказал Пахомов.

Он отметил, что если бы повышение тарифов ЖКХ решили отложить, то в отрасль нужно было бы вложить сотни миллиардов рублей, так как в стране крайне высокая инфляция. При этом Пахомов рассказал, что индексация тарифов в России происходит по методу «инфляция минус».