ФАС проследит за тарифами ЖКХ

В среднем с 1 декабря они вырастут на 9%. Служба не допустит необоснованного роста. Темпы изменения платы за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях, отмечает ФАС.

В 2023 году не планируется повышение тарифов ЖКХ. Однако в экспертном сообществе существуют разные точки зрения: в частности, есть мнение, что досрочная индексация все-таки потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

