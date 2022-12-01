В России повысили тарифы ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги повышаются в России с 1 декабря, предельный уровень индексации составит 9%. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Ранее Минэкономразвития анонсировало повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря вместо 1 июля 2023 года. Следующая индексация запланирована на июль 2024 года, пишет RT. Таким образом более полутора лет стоимость коммунальных услуг повышаться не будет.

Отмечается, что с 1 декабря средний ежемесячный платеж на семью из трех человек увеличится на 324 рубля в месяц. В то же время в некоторых субъектах РФ повышение стоимости услуг ЖКХ удалось отчасти сдержать. Так, меньше всего тарифы ЖКХ вырастут на Сахалине (не более 5,5%), в Тульской области (на 8,4%), в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае (на 8,5%), на Чукотке (на 8,8%), пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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