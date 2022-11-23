В России может возникнуть необходимость досрочной индексации тарифов ЖКХ

При этом во время ближайшей индексации вырастут в цене только коммунальные услуги, ряд других подорожает 1 января 2023 года, рассказал эксперт.

«Плата за капремонт меняться не будет, он не входит в коммунальные услуги. Плата за содержание и текущий ремонт также не входит в коммунальные услуги. Они будут повышаться 1 января. Обычно по практике капитальный ремонт повышается в этот же период, — объяснил Крохин.

Он также добавил, что граждане не могут повлиять на размер коммунальных платежей, так как его устанавливают власти регионов, однако в случае ошибок в расчетах ставок или потребления есть возможность оспорить их в суде.

Ранее ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



