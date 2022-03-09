Starbucks «уходит» из России

Компания Starbucks заявила, что приостанавливает деятельность в России.

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Как следует из заявления глава компании Кевина Джонсона, кофейни будут временно закрыты, на фоне ситуации вокруг Украины.

При этом отмечается, что Starbucks «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России».

Напомним, компания Adidas приостанавливает работу магазинов в России, а также онлайн-торговлю в стране.


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