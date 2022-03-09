Starbucks «уходит» из России
9 марта 202201:21
Компания Starbucks заявила, что приостанавливает деятельность в России.
Как следует из заявления глава компании Кевина Джонсона, кофейни будут временно закрыты, на фоне ситуации вокруг Украины.
При этом отмечается, что Starbucks «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России».
Напомним, компания Adidas приостанавливает работу магазинов в России, а также онлайн-торговлю в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru