Burger King приостанавливает поддержку российского рынка

Компания Burger King объявила о приостановке поддержки российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания перестанет заниматься маркетингом и обеспечивать цепочки поставок.

Ранее руководство сети «Макдональдс» приняло решение о приостановке работы ресторанов в России с 14 марта. Рестораны закроются на неопределенный срок, доставка работать также не будет.

