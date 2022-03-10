Burger King приостанавливает поддержку российского рынка

Компания Burger King объявила о приостановке поддержки российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компания перестанет заниматься маркетингом и обеспечивать цепочки поставок.

Ранее руководство сети «Макдональдс» приняло решение о приостановке работы ресторанов в России с 14 марта. Рестораны закроются на неопределенный срок, доставка работать также не будет.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
ТЕГИ:Ресторан
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