«Тысячи безработных»: Шнейдеров заявил, что лишь 10% кинотеатров в России переживут лето
К концу лета закроется большинство кинотеатров, что повлечет за собой закрытие ТЦ и конец кинопроизводства, заявил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Только 10% кинотеатров переживут предстоящее лето из-за отказа правительства предоставить субсидии, все остальные неизбежно закроются, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сообщил, что правительство РФ отказало кинотеатрам в предоставлении субсидии в размере 6,5 млрд рублей. Давид Шнейдеров считает, что отказ правительства в поддержке кинотеатров приведет к их полному закрытию к концу лета и большой безработице.
«Чем обоснован отказ правительства, можно только гадать. Это чревато закрытием кинотеатров, тысячами безработных и многим другим. Я был на пресс-конференции в НСН с руководителями «КАРО», «Синема парк» и «Формула кино». Они в один голос говорили, что без помощи государства кинотеатры не выживут. Поэтому думаю, что к концу лета следует ждать закрытия кинотеатров, особенно многозальных и в торговых центрах. Это повлечет за собой закрытие ТЦ и так далее. Это может покатиться, как снежный ком. Кинотеатры подтянут за собой и кинопроизводство. Потому что какой смысл снимать кино, если его негде показывать?», - сказал Шнейдеров.
При этом он отметил, что некоторые кинотеатры, которые находятся на спонсировании регионов, смогут функционировать дальше.
«По данным Ассоциации независимых кинотеатров, примерно 10% переживет это лето. Возможно, в Москве переживет Москино, но у них 12 кинотеатров. Они переживут, потому что они на балансе московского правительства. Но это не лучшие кинотеатры, не самые комфортные, не самые вместимые. Они все находятся на достаточно удаленном расстоянии от центра. Останутся те кинотеатры, которые возьмут под крыло местные власти, которые станут муниципальными и перейдут на дотации регионов», - резюмировал Шнейдеров.
Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечала, что в условиях кризиса, связанных с сокращением репертуара и падением посещаемости, кинотеатры начали предлагать услуги показа блогерам и услуги по организации мероприятий.
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