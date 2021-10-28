Семь верст не крюк: россияне ищут машины в других городах из-за дефицита
Дефицит автомобилей наблюдается по всей стране из-за проблем с поставкой компонентов, подтвердили автоэксперты.
В условиях дефицита на автомобильном рынке люди чаще вынуждены расширять географию поиска машин, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков. Ранее результаты опроса цифровой платформы «Банкавто» показали, что 55% россиян не планируют искать машину более трех месяцев и согласны для этого даже расширить границы поиска за пределы своего города.
«Это вопрос достаточно индивидуальный, и в разных городах разные ситуации. Сейчас действительно наблюдается некоторый дефицит. Это объясняется тем, что электронные компоненты для автомобилей во многих странах по пандемийным причинам не производятся, в частности, Китай является крупным поставщиком. Действительно образовались очереди, и есть случаи, когда на покупку конкретной модели время ожидания исчисляется месяцами», - подтвердил Лысаков.
Автоэксперт предупредил о проблемах, которые могут ожидать покупателей машин в другом регионе.
«Люди ищут те места, где автомобиль можно купить быстрее, но здесь кроется определенный риск. Зачастую дилеры публикуют в СМИ и в соцсетях заведомо неисполнимые условия: ставят меньшую цену или пишут о наличии определенной марки, не имея ее в продаже. Покупатель, проехавший не одну сотню километров, возможно, захочет купить другой автомобиль, потому что уже потратил время и деньги на дорогу. Это уловки, которые приводят к обману покупателей. Такие поиски естественны, бывают волнообразные всплески спроса на определенные автомобили, нет линейной ситуации. Меняются вкусы, интересы. Но то, что не всегда получается найти, это факт. Многие начинают искать на вторичном рынке автомобиль нужной модели, но с небольшим пробегом, который ни в чем не будет уступать новому . Они уже прошли определенный испытательный цикл, когда выявляется мелкий брак при сборке, и так далее. Если машина была у аккуратного владельца, то это отнюдь не худший выбор», - добавил он.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Радиоточке НСН», что дефицит на рынке продлится до лета 2022 года.
«Нельзя сказать, что на поиск машины уходит, например, три дня и 14 часов, это неправильно. Можно посчитать по количеству обращений к разным агрегаторам, но точное число сказать нельзя. Покупку машины из другой страны сейчас осуществить сложно, если только вы не житель Приморья и не ориентируетесь на праворульные автомобили, там этот бизнес пока сохраняется. Жители остальных территорий, да, готовы поехать в другой город. Но, опять же, это вещь индивидуальная. Кто-то не согласится пойти на соседнюю улицу, а для кого-то и тысяча километров – не крюк. Вопрос с дефицитом автомобилей сохранится, по самым оптимистичным прогнозам, до лета следующего года в острой форме. Что будет дальше, сказать сложно», - поделился данными специалист.
В мире в этом году будет недопроизведено 7-10 миллионов автомобилей. Дефицит на рынке не будет способствовать удешевлению машин, заявил ранее в пресс-центре НСН основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.
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