Семь верст не крюк: россияне ищут машины в других городах из-за дефицита

В условиях дефицита на автомобильном рынке люди чаще вынуждены расширять географию поиска машин, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков. Ранее результаты опроса цифровой платформы «Банкавто» показали, что 55% россиян не планируют искать машину более трех месяцев и согласны для этого даже расширить границы поиска за пределы своего города.