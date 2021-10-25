«Глупость». Титов раскритиковал идею увеличить стоимость проезда по платным дорогам

По его словам, прежде чем поднимать тарифы «до европейского уровня», нужно сначала обеспечить в стране зарплаты «европейского уровня».

«А медианную зарплату до среднеевропейского уровня уже довели? Или класс предпринимателей в России уже настолько обширный и мощный, что должен тащить на себе государственную задачу инфраструктурного развития? Очень надеюсь, что эта глупость так и останется на бумаге», - заключил Титов.

Ранее Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда легковых автомобилей по платным автодорогам до 5 рублей за 1 км для существующих трасс, и до 8 рублей за 1 км - для новых. В министерстве объяснили, что тарифы предлагается повысить «с целью реализации сложных и капиталоёмких проектов».

