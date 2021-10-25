«Глупость». Титов раскритиковал идею увеличить стоимость проезда по платным дорогам
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что предложение Минтранса РФ увеличить стоимость проезда по платным дорогам должно остаться только на бумаге, сообщает ТАСС.
По его словам, прежде чем поднимать тарифы «до европейского уровня», нужно сначала обеспечить в стране зарплаты «европейского уровня».
«А медианную зарплату до среднеевропейского уровня уже довели? Или класс предпринимателей в России уже настолько обширный и мощный, что должен тащить на себе государственную задачу инфраструктурного развития? Очень надеюсь, что эта глупость так и останется на бумаге», - заключил Титов.
Ранее Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда легковых автомобилей по платным автодорогам до 5 рублей за 1 км для существующих трасс, и до 8 рублей за 1 км - для новых. В министерстве объяснили, что тарифы предлагается повысить «с целью реализации сложных и капиталоёмких проектов».
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