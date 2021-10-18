Исследование: россияне могут накопить на новую машину почти за восемь лет

Среднестатистическому россиянину необходимо около восьми лет, чтобы накопить на новую машину. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

«В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля», — отмечается в материале.

Согласно оценкам экспертов, средняя стоимость нового автомобиля во второй половине нынешнего года составляет около 2 млн рублей. Чтобы среднестатистический россиянин смог накопить такую сумму, откладывая ежемесячно 50% от зарплаты, ему понадобится 7,7 года. Эксперты учли при расчетах капитализацию процентов на банковском вкладе и неприкосновенность сбережений, отмечает телеканал «360».

Быстрее других собрать деньги на новую машину могут жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Москвы: в этих регионах 2 млн рублей можно накопить в среднем за 3,5 — 4,6 года.

Значительно дольше придется копить на новый автомобиль на Северном Кавказе. Так, в Чечне и Северной Осетии работник со среднестатистической зарплатой соберет два миллиона за 10,8 года, в Кабардино-Балкарии — за 11,1 года, отмечает РИА ФАН.

