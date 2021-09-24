«20-40 процентов». Автодилеры назвали реальный рост цен на авто

В мире в этом году будет недопроизведено 7-10 миллионов автомобилей. Дефицит на рынке не будет способствовать удешевлению машин, заявил в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции на тему «Кризис авторынка: в России кончаются новые автомобили» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.

«В этом году, по разным оценкам, будет недопроизведено в мире от 7 до 10 млн автомобилей. Дефицит есть и в США, и в Европе, и на азиатских рынках. Здесь нет никакой уникальности. Соответственно при дефиците реальные цены сделок не могут падать, они всегда будут расти – это абсолютно экономическая ситуация. Потребителю нравилось, когда был переизбыток автомобилей, и он получал суперскидки. Такая игра не может быть в одни ворота – сейчас другой период. Сейчас скидок нет, кроме того, надо доплатить за допоборудование, выигрывает торг тот, кто даст больше денег», - сказал он.

По его словам, реальная цена авто за год выросла на 20-40 процентов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что россияне стали покупать подержанные машины не из-за отсутствия денег, а потому, что на первичном рынке возник дефицит автомобилей.

