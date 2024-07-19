Цифровой банк из ОАЭ прекратил принимать переводы в дирхамах из России

По их данным, проблема появилась примерно в конце июня, а у отдельных клиентов трудности начали возникать весной. Банк был популярен среди россиян, имеющих ВНЖ Дубая. Счет можно было открыть даже с российским паспортом просто через приложение.

По данным издания, ситуация продолжит ухудшаться из-за давления западных финансовых регуляторов и риска вторичных санкций. Эксперты отмечают, что даже наличие местного ВНЖ не является решением для граждан России или Белоруссии.

Покупка недвижимости с целью инвестиций в других странах – это очень опасная история, для этого необходимо изучить местное законодательство, рассказал ранее НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.



