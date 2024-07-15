«Это сказки!»: Россиян предостерегли от инвестиций в зарубежную недвижимость
Константин Апрелев в эфире НСН призвал россиян не верить рекламе о 10% годовых со сдачи недвижимости в ОАЭ и других странах.
Покупка недвижимости с целью инвестиций в других странах – это очень опасная история, для этого необходимо изучить местное законодательство, рассказал НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«В ОАЭ непростая инвестиционная история, там очень жесткое законодательство с точки зрения платежей. Там очень непростые налоговые истории. Это очень на любителя все. Люди туда уезжали, чтобы уехать от СВО. Из Армении, например, 80% людей уже вернулись или уехали в другие страны. То же самое и на других направлениях», - отметил он.
В связи с этим Апрелев призвал не верить сказкам о 10% годовых со сдачи квартиры, так как на деле полно нюансов и подводных камней.
«Инвестиции в недвижимость в других странах не для обычных граждан, а для профессионалов. Чтобы выбрать страну для инвестиций, нужно очень внимательно и четко изучить законодательство, чтобы не попасть. Нужно изучить не только налоги на прибыль, но и двойное налогообложение. Для зарабатывания денег на этом нужно изучить миллион документов. Не надо вестись на то, что вы эту недвижимость сдадите и будете получать 10% годовых, это все условные сказочные события. Законодательство может поменяться в любой момент», - предупредил собеседник НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что до конца 2024 года квартиры в новостройках упадут в цене до 40%, передает «Радиоточка НСН».
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