«Умеют считать деньги»: Казахстан не испугается санкций ЕС за торговлю с Россией
Если Казахстан прекратит сотрудничество с РФ, то параллельный импорт может пойти через Армению, Турцию или Грузию, заявил НСН Владимир Матягин.
Евросоюзу будет очень сложно запретить Казахстану осуществлять реэкспорт с Россией, так как казахам эти торговые отношения выгодны, к тому же, это навредит и самим европейцам. Об этом НСН рассказал председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Евросоюз находится в тесном контакте с властями Казахстана, чтобы пресечь обход санкций против России, заявил ранее «Известиям» представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано. Он отметил, что несоблюдение рестрикций расценивается как нарушение законодательства ЕС и будет иметь последствия. Также 18 июня состоялся визит спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана в Казахстан, который выразил там обеспокоенность союза возможным реэкспортом товаров в Россию через Казахстан. Матягин уверен, что пресечение «серого» импорта через Казахстан в Россию ударит по экономике самого Евросоюза.
«Мы много чего ввозим через Казахстан, потому что это приближенная к нам страна. Вот эти спецпосланники ЕС должны подумать о том, что если через Казахстан и другие страны не будет идти реэкспорт, то у них вообще экономика ляжет. Хотя бы что-то от России туда идет. Однако альтернатива найдется всегда, если не Казахстан, так Армения, Турция или Грузия. Через многие страны сегодня идет реэкспорт и параллельный импорт. в ЕС могут пытаться надавить на Казахстан, но он тоже умеет деньги считать. И увеличение того же товарооборота между Казахстаном, Киргизией и Китаем показывает, что реэкспорт идет и через эти страны. Если здесь все по документам, то сложно это пресечь», - пояснил он.
По мнению Матягина, самому Казахстану также невыгодна приостановка такого параллельного импорта с Россией.
«Запад не сможет додавить Казахстан. Опять же, сравните товарооборот Казахстана с Россией и с Европой. Географическое положение Казахстана подразумевает, что у него нет прямого выхода к морю. Он поставляет определенные грузы через Россию. Казахстану сейчас вставлять палки в колеса России тоже не с руки. Помимо этого, у нас сейчас товаров европейского производства небольшой сегмент, потому что мы многое научились делать сами или закупать у других стран. Если что-то к нам не повезется через реэкспорт, значит начнет производиться у нас, что даже лучше для нашей экономики», - отметил Матягин.
Ранее стало известно, что товарооборот России с ЕС по итогам апреля упал до минимума с января 2000 года — до 5,6 млрд евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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