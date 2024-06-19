«Умеют считать деньги»: Казахстан не испугается санкций ЕС за торговлю с Россией

«Мы много чего ввозим через Казахстан, потому что это приближенная к нам страна. Вот эти спецпосланники ЕС должны подумать о том, что если через Казахстан и другие страны не будет идти реэкспорт, то у них вообще экономика ляжет. Хотя бы что-то от России туда идет. Однако альтернатива найдется всегда, если не Казахстан, так Армения, Турция или Грузия. Через многие страны сегодня идет реэкспорт и параллельный импорт. в ЕС могут пытаться надавить на Казахстан, но он тоже умеет деньги считать. И увеличение того же товарооборота между Казахстаном, Киргизией и Китаем показывает, что реэкспорт идет и через эти страны. Если здесь все по документам, то сложно это пресечь», - пояснил он.

По мнению Матягина, самому Казахстану также невыгодна приостановка такого параллельного импорта с Россией.