Производители смартфонов уведомили российских ретейлеров о подорожании их продукции на 10–30%, пишут «Известия». По данным издания, участники рынка объясняют рост цен дефицитом чипов памяти, которые сейчас в больших объемах используются ИИ-сервисами по всему миру. Уточняется, что гаджеты, закупленные по новым ценам, поступят в магазины РФ в марте-апреле 2026 года. Корнейчук допустил, что лучше по возможности отложить покупку смартфона и рассказал, как продлить жизнь личного гаджета.

«Если телефон устраивает, то не нужно покупать новый в условиях паники. Паника и повышенные цены по объективным экономическим причинам сохранятся до 2028 года, пока не запустится новое производство памяти. Если не будет катастрофы на Тайване, в 2028 году подешевеет оперативная память и видеокарты. Смартфоны тоже вернутся к нормальной стоимости с поправкой на реальную инфляцию. Если сейчас телефон барахлит, можно поставить на него новый официальный аккумулятор. Такие продаются на AliExpress. Оригинальные дороже, чем там альтернативные, "бэушные", но они есть. Аккумулятор надо менять примерно раз в два-три года. Также нужно сделать бэкап. Сохранить все, что важно, и сделать полный сброс телефона до заводских настроек. После этого смартфон будет работать почти также, как когда был новым. Если телефон устраивает, не покупайте новый до 2028 года. Если давно хотели поменять смартфон, лучшее время покупки – вчера. Сейчас можно посмотреть и купить, еще через полгода цены будут хуже», - объяснил он.