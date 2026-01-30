Цены на пике: Когда будет выгодно обновить смартфон
К концу 2026 года смартфоны вырастут в цене на 20–35%, рассказал НСН Илья Корнейчук.
Обновление аккумулятора и сброс до заводских настроек могут продлить жизнь личного смартфона и избавить от необходимости покупать новый гаджет по завышенной цене, заявил в беседе с НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Производители смартфонов уведомили российских ретейлеров о подорожании их продукции на 10–30%, пишут «Известия». По данным издания, участники рынка объясняют рост цен дефицитом чипов памяти, которые сейчас в больших объемах используются ИИ-сервисами по всему миру. Уточняется, что гаджеты, закупленные по новым ценам, поступят в магазины РФ в марте-апреле 2026 года. Корнейчук допустил, что лучше по возможности отложить покупку смартфона и рассказал, как продлить жизнь личного гаджета.
«Если телефон устраивает, то не нужно покупать новый в условиях паники. Паника и повышенные цены по объективным экономическим причинам сохранятся до 2028 года, пока не запустится новое производство памяти. Если не будет катастрофы на Тайване, в 2028 году подешевеет оперативная память и видеокарты. Смартфоны тоже вернутся к нормальной стоимости с поправкой на реальную инфляцию. Если сейчас телефон барахлит, можно поставить на него новый официальный аккумулятор. Такие продаются на AliExpress. Оригинальные дороже, чем там альтернативные, "бэушные", но они есть. Аккумулятор надо менять примерно раз в два-три года. Также нужно сделать бэкап. Сохранить все, что важно, и сделать полный сброс телефона до заводских настроек. После этого смартфон будет работать почти также, как когда был новым. Если телефон устраивает, не покупайте новый до 2028 года. Если давно хотели поменять смартфон, лучшее время покупки – вчера. Сейчас можно посмотреть и купить, еще через полгода цены будут хуже», - объяснил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что заметнее всего подорожали смартфоны известных брендов, однако все еще можно купить телефон по приемлемой цене. При этом к концу 2026 года стоимость гаджетов в среднем может вырасти на 20%.
«Есть гаджеты хайповые. Они были оверпрайс и подорожали сильнее всего. Смартфоны от компаний, которые не у всех на слуху, дорожают меньше. Среди них все еще можно найти аппараты по рекомендованным ценам. Сегодня у нас отпускные цены на память – примерно плюс 50%, а память – далеко не вся стоимость смартфона. Объективных причин, чтобы смартфон к концу года подорожал на 50% в долларах, нет. Стоимость может вырасти на 20% в общей сложности. Кто-то говорит, что на 35%. Но это уже просто завышение цены, попытка сыграть на панике и впарить подороже. Однако важен фактор доллара. Сейчас доллар хорошо просел, и может еще сильнее просесть. К примеру, если на фоне макроэкономических, политических факторов, внезапно доллар будет 60 рублей, техника подешевеет. Если доллар будет 100 рублей, смартфоны подорожают», - заявил Корнейчук.
По его словам, при желании купить новый телефон сегодня можно на маркетплейсе, но важно выбирать российского продавца и только оригинальную технику.
«Покупайте оригинальные смартфоны от оригинальных марок. Их можно найти на маркетплейсах, но важно смотреть галочку «Оригинальный товар», доставку в пределах 3-7 дней, чтобы продавец был российским ИП. В этом случае всегда можно предъявить претензию, если привезли контрафакт. Когда продавец в Китае – все сложнее. Они могут прислать витринную версию. Написано: «Отличный телефон, все прекрасно работает, кроме функции звонков». Вы думаете: «Ничего, куплю, скачаю прошивку и разблокирую». Не скачаете и не разблокируете. Он так и не будет работать, не будет звонить. Продавцы не дураки. Если бы можно было его разблокировать и продавать, они бы его так и продавали. Как правило, когда продается подделка, об этом прямо пишут: витринный образец, копия, реплика. Берите оригинальный смартфон. Можно посмотреть бренды, которые не у всех на слуху. К примеру, китайские флагманы прошлых поколений. На маркетплейсах есть варианты с хорошей камерой, быстрой начинкой. Это можно взять за вменяемые деньги», - сказал он.
Ранее главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков рекомендовал не пытаться сразу включать смартфон, если он разрядился на холоде, а дать устройству отогреться при комнатной температуре в течение 20-40 минут. По его словам, быстрая разрядка телефона на морозе является нормальным физическим процессом, связанным с особенностями работы литий-ионных аккумуляторов, напоминает «Радиоточка НСН».
