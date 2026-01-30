Управленческие задачи по организации работы и оценке ее результативности решается в крупных и мелких компаниях совершенно разными методами.

«В крупных компаниях с регулярным менеджментом существуют процедуры регулярной оценки результативности деятельности труда сотрудника. Если результатов не видно, то с сотрудником либо прощаются, либо пытаются добиться от него результата. Если речь идет о малом бизнесе, то это исключительно интуиция и произвол руководителя. Применять сложные методики оценки там дорого и делать это просто не умеют», - рассказал основатель Superjob.

Сотрудники выключаются из процесса, когда недовольны работой, пишет РБК. Эксперты выделяют три основных причины этого: недостаток заботы со стороны компании; отсутствие возможностей для роста и обучения; расхождение с целями организации. По словам Захарова, даже денежная прибавка не заставит человека включиться в работу.

«Если человек не работал, то и при прибавке зарплаты никогда не начнет этого делать. Если же работает хорошо, ему прибавляют зарплату - он и дальше будет хорошо трудиться. Если же ему долго зарплату не повышают, вот тогда он может начать тихо увольняться и искать себе новую работу», - добавил собеседник НСН.

