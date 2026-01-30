«Корова себя не накормит»: В каких сферах практикуют «тихое увольнение»
Нежелание работать касается лишь исчезающей малой части офисных сотрудников, заявил НСН основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Для основной части рынка труда «тихое увольнение» не является проблемой, оно касается только небольшой части офисных работников, рассказал НСН президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
«Тихое увольнение» (quiet quitting) — термин, который все чаще появляется на зарубежных карьерных сайтах, передает РБК. Его симптомами называют выполнение работником минимального набора обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, отсутствие инициативы и нежелание повышать свою квалификацию и в целом стремление минимизировать общение с коллегами и руководством.
«Для абсолютного большинства людей сама по себе такая ситуация невозможна: как, например, можно представить себе "тихое увольнение" у таксиста или у врача, дворника или строителя? Рынок труда в основном состоит из нормальных людей, которым надо кормить свои семьи и некогда тихо увольняться. Как крестьянин может тихо уволиться? У него же корова хочет есть всегда и редиска должна поспеть. Поэтому речь идет об исчезающей малой части офисных сотрудников, которые не хотят работать. Такие всегда были, есть и будут. Но почти 100% рынка труда это все не касается и не поэтому не является проблемой для него», - утверждает Захаров.
Управленческие задачи по организации работы и оценке ее результативности решается в крупных и мелких компаниях совершенно разными методами.
«В крупных компаниях с регулярным менеджментом существуют процедуры регулярной оценки результативности деятельности труда сотрудника. Если результатов не видно, то с сотрудником либо прощаются, либо пытаются добиться от него результата. Если речь идет о малом бизнесе, то это исключительно интуиция и произвол руководителя. Применять сложные методики оценки там дорого и делать это просто не умеют», - рассказал основатель Superjob.
Сотрудники выключаются из процесса, когда недовольны работой, пишет РБК. Эксперты выделяют три основных причины этого: недостаток заботы со стороны компании; отсутствие возможностей для роста и обучения; расхождение с целями организации. По словам Захарова, даже денежная прибавка не заставит человека включиться в работу.
«Если человек не работал, то и при прибавке зарплаты никогда не начнет этого делать. Если же работает хорошо, ему прибавляют зарплату - он и дальше будет хорошо трудиться. Если же ему долго зарплату не повышают, вот тогда он может начать тихо увольняться и искать себе новую работу», - добавил собеседник НСН.
