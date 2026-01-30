Россияне сталкиваются с отказами в получении виз при поездки в Европу, а большинство стран относятся к нам недружелюбно, поэтому лучше отдыхать дома или там, где не нужны визы. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.



Согласно данным туроператоров, за три последних месяца – с ноября 2025 по январь 2026 года – желающих получить шенгенскую визу стало значительно больше, чем годом ранее. Спрос на визы в Италию и Венгрию вырос примерно в два раза, на визы в Испанию и Францию заявок стало больше в полтора раза. Интерес к Греции остался на уровне прошлой зимы, но эксперты ожидают его традиционного роста весной. Об этом сообщили в PAC Group. Голов подчеркнул, что этот рост не говорит ничего о туристическом спросе.