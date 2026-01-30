Россиянам посоветовали отказаться от «шенгена»
Отдыхать лучше всего дома или в странах без визового режима, заявил НСН Сергей Голов.
Россияне сталкиваются с отказами в получении виз при поездки в Европу, а большинство стран относятся к нам недружелюбно, поэтому лучше отдыхать дома или там, где не нужны визы. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
Согласно данным туроператоров, за три последних месяца – с ноября 2025 по январь 2026 года – желающих получить шенгенскую визу стало значительно больше, чем годом ранее. Спрос на визы в Италию и Венгрию вырос примерно в два раза, на визы в Испанию и Францию заявок стало больше в полтора раза. Интерес к Греции остался на уровне прошлой зимы, но эксперты ожидают его традиционного роста весной. Об этом сообщили в PAC Group. Голов подчеркнул, что этот рост не говорит ничего о туристическом спросе.
«Такая статистика есть, но надо понимать, что те, кто оформляют шенгенские визы, покупают билеты и бронируют проживание самостоятельно, не являются туристами. Это путешественники, которые зачастую имеют недвижимость за границей. Если раньше можно было пять раз съездить в Европу и получить визу на пять лет, то сейчас ее выдают только на срок пребывания, указанный в билетах. К тому же увеличился процент отказов, так как среди документов требуют справку о наличии денежных средств в зарубежном банке. Большинство стран шенгенской зоны недружественны к нам, поэтому я бы посоветовал ездить отдыхать в России или в странах без визового режима», — указал он.
Ранее Голов объяснил НСН, почему сегодня практически не существует организованных туров в Европу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат
- Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов
- Телеграм: Энергетическое перемирие и вероятный шатдаун
- «Корова себя не накормит»: В каких сферах практикуют «тихое увольнение»
- Захарова: Евросоюз требует закрыть российские СМИ в Сербии
- Цены на пике: Когда будет выгодно обновить смартфон
- Зеленский признал отсутствие ударов по энергетике Украины
- Россиянам посоветовали отказаться от «шенгена»
- Издательство АСТ выпустило книгу по фильму «Чебурашка 2»
- В МИД Ирана заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru