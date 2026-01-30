Захарова: Евросоюз требует закрыть российские СМИ в Сербии
Евросоюз требует от Сербии закрыть в стране российские СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она указала, что это необходимо ЕС для того, чтобы сделать Сербию или другие страны, которым выдвигают такие же требования, более уязвимыми.
«Чтобы не было альтернативных источников информации... чтобы страна пользовалась, например, только западными СМИ, а соответственно, была бы уязвима», - подчеркнула дипломат.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему предлагали закрыть в стране RT и Sputnik, пообещав оказать содействие в продвижении республики по пути вступления в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
