Россиянам объяснили, когда в 2026 году лучше делать крупные покупки

Приобретать разнообразные гаджеты лучше в апреле-мае и в августе. Об этом сайту aif.ru заявила профессор, завкафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова.

МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики

По её словам, весной на прилавках появляются устройства, купленные в период крепкого рубля. А в конце лета магазины обычно готовятся к обновлению модельного ряда, поэтому распродают технику предыдущего поколения по сниженным ценам.

Что касается одежды, то зимний гардероб, по словам эксперта, максимально выгодно приобретать в январе-феврале, а летние вещи - в конце лета.

«Скидки в 30-50% на весенние и осенние вещи можно будет «ловить» в межсезонье - то есть, в апреле-мае и октябре-ноябре», - отметила Шаркова.

Она добавила, что наиболее оптимальными для обновления мебели месяцами считаются февраль и август.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
ТЕГИ:ОдеждаСмартфоныМагазиныРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры