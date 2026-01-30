Телеграм: Энергетическое перемирие и вероятный шатдаун

1

В конце прошлой недели в Абу-Даби состоялись переговоры по урегулированию украинского кризиса. Новый раунд переговоров пройдет 1 февраля.

Политолог Алексей Чеснаков делится наблюдениями:

«Очередная активизация переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине проявляет уже ранее зафиксированные взаимоисключающие требования сторон, в первую очередь по вопросу территорий. Кажется, что ситуация повторяется, однако по реакциям и действиям сторон можно сделать ряд важных выводов относительно позиций сторон. Россия давит. Последние заявления Пескова призваны предотвратить формирование завышенных ожиданий. Американская сторона регулярно форсирует события. Вашингтон добился относительно быстрого результата по Газе. Уиткоффу и Кушнеру, конечно, интереснее не в очередной раз лететь в Москву на тяжелые переговоры, которые длятся всю ночь, а презентовать публике многомиллиардные инвестиционные проекты с Россией и Украиной. У Москвы нет никаких иллюзий относительно того, с какими оппонентами в лице украинской переговорной группы они имеют дело, и это хорошо. Зеленский нервничает. Последние острые заявления в адрес Москвы, Санкт-Петербурга и россиян не стоит воспринимать всерьез. В этой тираде даже Лукашенко и Белоруссии досталось. Как показывает практика последних лет, хамство – это естественная реакция Зеленского в условиях кризиса возможностей. Вэнс критикует в Овальном кабинете? Хами. Трамп отказался подписывать гарантии в Давосе? Хами. Украину давят на дипломатическом и военном фронтах? Хами. Цель проста – сорвать переговорный процесс. И это фиксируем не только мы. Все понятно и прозрачно и для США, и для Европы. Пока терпят».

«Россия в глобальной политике» комментирует заявление госсекретаря США Марко Рубио о достижении соглашения с европейскими партнерами по гарантиям безопасности Украине:

«Что там происходит за кулисами, не знаем. Но упорное желание американских представителей убедить всех, что гарантии безопасности согласованы, когда этого, как кажется, пока просто не может быть (если говорить об общих гарантиях), и Россия такое опровергает, наводит на подозрения. Опять все представляется так, как будто бы главные договоренности – США и Украина. Остальные просто примут результат».

«Мейстер» размышляет о вероятности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским:

«В публичном пространстве вновь зазвучала тема личной встречи Путина и Зеленского. Вначале о желании Зе поговорить на тему Донбасса и ЗАЭС высказался глава МИД Украины Сибига, а сегодня о предложении подобного рода со стороны Трампа напомнил Ушаков. У наших украинских оппонентов тема встречи является исключительно манипулятивной – так пан артист пытается показать Трампу свою готовность к серьезному диалогу. Но это фикция, ведь недавно он несколько раз заявил, что с Донбасса ВСУ не уйдут, что делает встречу бессмысленной. Что касается США, то Трамп любит демонстрировать зримый результат, а усаживание оппонентов за стол переговоров, пусть даже безыдейное, кажется ему эффектным ходом в его не слишком успешном миротворчестве. В Москве это все прекрасно понимают, поэтому от встречи формально не отказываются, хотя и подчеркивают, что она должна финализировать мирные инициативы. И если уж Зе так хочется переговоров, то он может заехать в Москву. Есть, правда, серьезные сомнения в том, что он это сделает».

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы Киева и других городов Украины из-за рекордных морозов. По словам Трампа, Путин согласился.

«Шо, опять?» просит не переживать по этому поводу:

«Якобы между Россией и Украиной кулуарно заключено временное энергетическое перемирие. С жестким таймингом – до 3 февраля. То есть аккурат до окончания второго раунда переговоров, которые намечены на 1 февраля (в прошлый раз длились два дня). Также говорят, что это может быть неким переходным периодом к мирным соглашениям (что пока очень вряд ли). Некоторые украинские источники заявляют, что Киеву это невыгодно, поскольку, соглашаясь на энергетическое перемирие, Зеленскому придется согласиться и с остальными условиями мирного трека, по которым ВСУ обязуются выйти из Донбасса. А если он откажется (а так и будет), то в очередной раз сорвет договоренности (чем разозлит Трампа). Энергетическое перемирие может быть долгосрочным в одном случае – если Россия получит что-то внушительное взамен. Не пустые обещания Зеленского, не символические уступки по территориям, а что-то реально значимое. Пока в ожидании второго раунда. Хотя вряд ли он станет прорывом (Зеленский постарается)».

Американист Алексей Наумов считает, что если Москва действительно дала согласие на энергетическое перемирие, то это эффективный для России ход:

«Во-первых, урон энергетической инфраструктуре Украины нанесен такой, что недельная пауза максимум позволит наладить временное снабжение жилых домов, а не военных производств. Никаких долгосрочных преимуществ за это время накопить невозможно. Налаженные за время моратория схемы будут – при необходимости – нарушены во время первых же повторных залпов, если в них будет необходимость. За время моратория, безусловно, дальнобойное ракетное и БПЛА-вооружение будет накапливаться. Во-вторых, великодушное согласие ставит Владимира Путина в позицию силы, показывая всем вовлеченным сторонам и наблюдателям, что Россия имеет неоспоримое преимущество – может наносить удары, может воздержаться от их нанесения – и идет навстречу пожеланию Дональда Трампа. В-третьих, в обмен на эту личную уступку Дональду Трампу российский президент вправе попросить о встречной уступке, которая может оказаться полезной не в рамках мораториев и перемирий, а в контексте долгосрочного урегулирования. Уступив что-то в моменте, можно получить что-то существенное в рамках итогового соглашения. В-четвертых, российская сторона позиционирует себя в качестве разумной стороны переговоров, ставящей своей целью не нанесение урона ради нанесения урона как такового, а достижение своих целей. Это полезно с точки зрения внешнеполитического позиционирования».



