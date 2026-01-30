Телеграм: Энергетическое перемирие и вероятный шатдаун
Пока Россия и Украина пытаются нащупать общие интересы в переговорах в Абу-Даби, протесты в американском штате Миннесота рискуют погрузить США в новый шатдаун.
Переговоры по Украине
В конце прошлой недели в Абу-Даби состоялись переговоры по урегулированию украинского кризиса. Новый раунд переговоров пройдет 1 февраля.
Политолог Алексей Чеснаков делится наблюдениями:
«Очередная активизация переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине проявляет уже ранее зафиксированные взаимоисключающие требования сторон, в первую очередь по вопросу территорий. Кажется, что ситуация повторяется, однако по реакциям и действиям сторон можно сделать ряд важных выводов относительно позиций сторон. Россия давит. Последние заявления Пескова призваны предотвратить формирование завышенных ожиданий. Американская сторона регулярно форсирует события. Вашингтон добился относительно быстрого результата по Газе. Уиткоффу и Кушнеру, конечно, интереснее не в очередной раз лететь в Москву на тяжелые переговоры, которые длятся всю ночь, а презентовать публике многомиллиардные инвестиционные проекты с Россией и Украиной. У Москвы нет никаких иллюзий относительно того, с какими оппонентами в лице украинской переговорной группы они имеют дело, и это хорошо. Зеленский нервничает. Последние острые заявления в адрес Москвы, Санкт-Петербурга и россиян не стоит воспринимать всерьез. В этой тираде даже Лукашенко и Белоруссии досталось. Как показывает практика последних лет, хамство – это естественная реакция Зеленского в условиях кризиса возможностей. Вэнс критикует в Овальном кабинете? Хами. Трамп отказался подписывать гарантии в Давосе? Хами. Украину давят на дипломатическом и военном фронтах? Хами. Цель проста – сорвать переговорный процесс. И это фиксируем не только мы. Все понятно и прозрачно и для США, и для Европы. Пока терпят».
«Россия в глобальной политике» комментирует заявление госсекретаря США Марко Рубио о достижении соглашения с европейскими партнерами по гарантиям безопасности Украине:
«Что там происходит за кулисами, не знаем. Но упорное желание американских представителей убедить всех, что гарантии безопасности согласованы, когда этого, как кажется, пока просто не может быть (если говорить об общих гарантиях), и Россия такое опровергает, наводит на подозрения. Опять все представляется так, как будто бы главные договоренности – США и Украина. Остальные просто примут результат».
«Мейстер» размышляет о вероятности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским:
«В публичном пространстве вновь зазвучала тема личной встречи Путина и Зеленского. Вначале о желании Зе поговорить на тему Донбасса и ЗАЭС высказался глава МИД Украины Сибига, а сегодня о предложении подобного рода со стороны Трампа напомнил Ушаков. У наших украинских оппонентов тема встречи является исключительно манипулятивной – так пан артист пытается показать Трампу свою готовность к серьезному диалогу. Но это фикция, ведь недавно он несколько раз заявил, что с Донбасса ВСУ не уйдут, что делает встречу бессмысленной. Что касается США, то Трамп любит демонстрировать зримый результат, а усаживание оппонентов за стол переговоров, пусть даже безыдейное, кажется ему эффектным ходом в его не слишком успешном миротворчестве. В Москве это все прекрасно понимают, поэтому от встречи формально не отказываются, хотя и подчеркивают, что она должна финализировать мирные инициативы. И если уж Зе так хочется переговоров, то он может заехать в Москву. Есть, правда, серьезные сомнения в том, что он это сделает».
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы Киева и других городов Украины из-за рекордных морозов. По словам Трампа, Путин согласился.
«Шо, опять?» просит не переживать по этому поводу:
«Якобы между Россией и Украиной кулуарно заключено временное энергетическое перемирие. С жестким таймингом – до 3 февраля. То есть аккурат до окончания второго раунда переговоров, которые намечены на 1 февраля (в прошлый раз длились два дня). Также говорят, что это может быть неким переходным периодом к мирным соглашениям (что пока очень вряд ли). Некоторые украинские источники заявляют, что Киеву это невыгодно, поскольку, соглашаясь на энергетическое перемирие, Зеленскому придется согласиться и с остальными условиями мирного трека, по которым ВСУ обязуются выйти из Донбасса. А если он откажется (а так и будет), то в очередной раз сорвет договоренности (чем разозлит Трампа). Энергетическое перемирие может быть долгосрочным в одном случае – если Россия получит что-то внушительное взамен. Не пустые обещания Зеленского, не символические уступки по территориям, а что-то реально значимое. Пока в ожидании второго раунда. Хотя вряд ли он станет прорывом (Зеленский постарается)».
Американист Алексей Наумов считает, что если Москва действительно дала согласие на энергетическое перемирие, то это эффективный для России ход:
«Во-первых, урон энергетической инфраструктуре Украины нанесен такой, что недельная пауза максимум позволит наладить временное снабжение жилых домов, а не военных производств. Никаких долгосрочных преимуществ за это время накопить невозможно. Налаженные за время моратория схемы будут – при необходимости – нарушены во время первых же повторных залпов, если в них будет необходимость. За время моратория, безусловно, дальнобойное ракетное и БПЛА-вооружение будет накапливаться. Во-вторых, великодушное согласие ставит Владимира Путина в позицию силы, показывая всем вовлеченным сторонам и наблюдателям, что Россия имеет неоспоримое преимущество – может наносить удары, может воздержаться от их нанесения – и идет навстречу пожеланию Дональда Трампа. В-третьих, в обмен на эту личную уступку Дональду Трампу российский президент вправе попросить о встречной уступке, которая может оказаться полезной не в рамках мораториев и перемирий, а в контексте долгосрочного урегулирования. Уступив что-то в моменте, можно получить что-то существенное в рамках итогового соглашения. В-четвертых, российская сторона позиционирует себя в качестве разумной стороны переговоров, ставящей своей целью не нанесение урона ради нанесения урона как такового, а достижение своих целей. Это полезно с точки зрения внешнеполитического позиционирования».
Ситуация на фронте
Авторы каналов продолжают следить за ходом СВО.
«ЛУГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ» рассказывает историю украинского военнопленного:
«Штаб экономит на людях, а выживание превращается в личную проблему каждого. Боевик 53 ОМБр записал видео о том, как выглядит его "обеспечение" на позиции. До такого состояния людей довело собственное командование. Воды нет, припасов нет, гуманитарку везти отказались. Чтобы просто не умереть от жажды, он топит снег в миске, собранный прямо на улице».
«Дайджест Z» публикует видео:
«Расчет FPV-дронов громит автомобили ВСУ на Константиновском направлении. Операторы FPV-дронов серией точных ударов дронов-камикадзе уничтожили автомобили ВСУ, перевозившие личный состав и снаряжение. Все сгорело на месте – противник остался без транспорта и подвоза. "Охотник" держит дороги под контролем».
«338» комментирует слова Зеленского, который подтвердил задачу ВСУ «убивать в месяц 50 тысяч русских»:
«В этом – истреблении русских бойцов (берите шире: речь об истреблении русского народа, если учитывать удары по гражданским объектам) – цель войны, которую ведет киевский режим. Или Запад, который ведет войну руками киевского режима? Про "нанесение стратегического поражения России" никто не забыл. Но сейчас фокус смещен именно на уничтожение людей, а не достижение военных целей. Едва ли это соображения деятелей киевского режима. Ведь не они же в первую очередь заинтересованы в том, чтобы у России было меньше "штыков" для потенциального конфликта в будущем?»
«Украина реалити» показывает методы пополнения рядов ВСУ:
«История из Львова продолжает показывать всю садистскую натуру карателей ТЦК. 23-летний житель города сообщил, что 16 января к нему подошли несколько душегубов с требованием предъявить документы. Он, в свою очередь, попросил показать их удостоверения, после чего разговор мгновенно перешел в силовой формат. Каратели ТЦК его избили, а потом насильно затолкали в автомобиль. Лишь позже, когда выяснилось, что ему 23 года, его выкинули из машины на улицу. Никаких объяснений или извинений не последовало. Просто чувствуют свою полную безнаказанность вот и творят произвол».
«ЮЖНЫЙ РУБЕЖ» пишет об успехах ВС РФ:
«Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств».
Миграционная политика
На этой неделе авторы каналов обсуждали ужесточения в сфере регулирования миграции.
«Темник» отмечает, что дискуссия о переходе к организованному набору мигрантов вышла на уровень обсуждения конкретных механизмов:
«В ходе профильной конференции представители МВД, Госдумы и научного сообщества обозначили контуры грядущей реформы: работа только у конкретного заказчика, жесткая привязка к реестрам и невозможность нахождения в стране при разрыве трудовых отношений. Эксперимент планируют запустить уже в 2027 году. Происходящее подтверждает ранее описанный нами тренд на усиление "функционального трека" в миграционной политике. Отказ от свободного рынка патентов в пользу целевого оргнабора окончательно оформляет принцип "приехал → поработал → уехал". Государство последовательно уходит от концепции мигранта как потенциального нового гражданина к модели временной экономической единицы, минимизируя нагрузку на социальную инфраструктуру и исключая сценарии неконтролируемой ассимиляции. Впрочем, реализация этого подхода несет риски "засушивания" рынка труда. Эксперты предупреждают, что жесткое регулирование ударит по малому бизнесу и приведет к росту цен в сфере услуг (такси, доставка, ЖКХ), как это уже случилось в регионах, ограничивших работу по патентам. Тем не менее, приоритет безопасности и управляемости миграционных потоков на данном этапе для власти явно перевешивает потенциальные экономические издержки».
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказывает о своем участии в научно-практической конференции «Новая миграционная политика Российской Федерации» в РАНХиГС:
«Не буду вдаваться в подробности всех правильных и толковых экспертных выступлений. Меня поразило другое: совершенно откровенные, проще говоря, неприкрыто циничные доклады оппонентов – представителей "бизнеса по торговле мигрантами" из московского региона и Дальнего Востока. Началось все с того, что эти выступающие на наши тезисы о защите национальной безопасности в один голос заявили, что нельзя допустить принятие закона об оргнаборе мигрантов, тем более когда Москва и область отказались от участи в этой программе. И теперь "все", естественно, хотят во всем равняться на столицу. Понятно, что в качестве обоснования своей позиции современные "работорговцы" озвучивали стандартные страшилки про "работать будет некому", "малый и средний бизнес умрет", "государственная система не готова", "кто будет снег убирать и харчи доставлять" и т.д., и т.п. При этом было явно заметно, что ребята (особенно с Дальнего Востока) сильно нервничают и переживают о грядущих финансовых потерях, ведь при введении оргнабора ущерб таких "бизнесменов" будет значительным. Но это еще не самая оригинальная и захватывающая часть повествования. Самое интересное началось, когда из уст выступающего публично прозвучали слова поддержки позиции некоторых чиновников о том, что теракт в Крокус Сити Холле и другие теракты, совершенные мигрантами, а также растущая этническая преступность – НЕ повод для ужесточения миграционной политики. Ведь в Крокусе погибло всего (!!!) 150 человек, а это "мелочь" по сравнению с числом ежегодных жертв автокатастроф. Также, по их мнению, угроза распространения радикального исламизма отсутствует, и вообще это выдумка. Как вам такой откровенный подход? Раньше это говорили шепотом, а теперь публично, не стесняясь на официальном мероприятии. Оцените уровень цинизма».
«Доктор Z прописал» подчеркивает, что пересмотр подхода к тестированию мигрантов на знание русского языка привлек в федеральный бюджет десять миллиардов рублей:
«Сообщил об этом руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и министрами в преддверии отчета правительства в Госдуме о работе за 2025 год. По его словам, ситуация начала меняться к лучшему. И в текущем году после пересмотра подходов к контролю за объективностью и честностью проведения экзаменов десять миллиардов поступили в бюджет страны. Васильев отметил, что на рассмотрении законопроект о контроле за состоянием здоровья мигрантов, от реализации которого, по его мнению, также ожидается положительный эффект».
«Сыны Монархии» поддерживают отказ от обучения в школах детей, не знающих русских язык:
«Дети мигрантов, не знающие русский язык, тормозят обучение всего класса. А вообще да, детей мигрантов вообще не должно быть на территории России. Вспомним недавний случай, как мигрантеныши изнасиловали русскую девочку 4 лет, и их до сих пор не депортировали! Нам нужен полный запрет на ввоз семей инокультурных мигрантов из всех стран глобального Юга и Центральной Азии! Только вахтовый метод и оргнабор: приехал, поработал и уехал».
«Мышь в овощном» комментирует законопроект, который запретит иностранцам с судимостью получать российское гражданство:
«Что у нас хотят поставить перед чужими уголовниками заслон на пути вступления в российское гражданство – это, конечно, хорошо. А вот что из опубликованных материалов неочевидно, планируется ли нашими профильными ведомствами оценивать фактический характер деяний, признанных на родине иностранцев преступлениями – это, очевидно, плохо. Слепой перенос позиции зарубежной Фемиды на нашу почву – это не просто глупость, это, фактически, сознательное ущемление своего суверенитета. Скажем, мог бы по замыслу авторов инициативы получить отечественное гражданство агент советской разведки Джордж Блейк, осужденный в Великобритании за помощь нашей стране на 42 года тюрьмы? Пример не абстрактный – в новостях мы регулярно читаем, как сражавшиеся с киевским нацизмом владельцы паспортов других стран сталкиваются у себя дома с уголовным преследованием. Мы тоже готовы принять эту русофобскую позицию? В общем, надеемся, что речь идет о каких-то технических ошибках, с которыми быстро разберутся. С учетом интересов нашего государства – и нашей благодарности тем иностранным друзьям, которые готовы ему помогать, порой – рискуя собственными жизнями».
Экстремисты в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила состав «платформы российской оппозиции», которую возглавил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, включенный в перечень экстремистов и террористов.
«Оптимистка в штатском» рассказывает, кто еще в этом списке:
«Если вы вдруг не знали, что это за кучка маргиналов, крайне дурно выглядящих, то это – колониальное правительство прекрасный России будущего в изгнании. Дмитрий Гудков* – профессиональный сын профессионального политика, человек, который перепутал наследственность с легитимностью. Всю жизнь существует в режиме "я тоже", не предложив ни одной собственной идеи, кроме бесконечного нытья о том, что его не пускают к власти. Типичный представитель экспортной оппозиции. Гарри Каспаров* – единственный в мировой истории шахматист с отрицательным IQ – редкий феномен, достойный отдельного музея. Человек, который всю жизнь доказывает, что высокий рейтинг в шахматах не гарантирует наличие разума. Полностью вышедший из ума, застрявший в состоянии перманентной истерики, давно играет не с противником, а с собственными галлюцинациями, регулярно объявляя мат реальности. Надежда Толоконникова* – скакала в храме Христа Спасителя с балаклавой на голове под бесовскую какофонию, искренне полагая, что это и есть "искусство" и "протест". Символ культурной деградации, замаскированной под авангард. <…> Вот это, чтобы вы понимали, и есть так называемая "российская оппозиция". Вот так она выглядит и таковой себя мыслит. Более того, данный консорциум собирается в ПАСЕ представлять Россию. Как вам такие "светлые лица"? *Экстремисты, террористы, нежелательные, девиантные элементы, гопники политического дна и образцы морального распада человеческой натуры».
«АДЕКВАТ Z» приводит сравнение:
«Евросоюз назначил Михаила Ходорковского (признан экстремистом и террористом) любимой женой – пустил, хоть и на птичьих правах, в ПАСЕ его самого и нескольких его союзников. Нет никаких сомнений в том, что для Ходорковского ПАСЕ – это что-то типа ВЛКСМ – инструмент для заработка. Когда-то комсомол позволил ему заработать на спекуляции компьютерами, вареными джинсами и паленым коньяком "Наполеон" – намутить первые миллионы для создания банка Менатеп. В ПАСЕ Ходорковский собирается, видимо, заработать себе хоть какой-то политический вес, чтобы обрести наконец сторонников. Характерный фрагмент из "Ньюйоркера" десятилетней давности: "Многие из его сверстников, ныне находящихся в оппозиции, просто терпели комсомол, главным образом, чтобы не быть исключенными из университета. Ходорковский же увидел в этом возможность для карьерного роста и дослужился до должности заместителя главы комсомола в институте. "Если бы я встретила его в восьмидесятые, я бы перешла на другую сторону улицы", – сказала мне Наталья Геворкян, уважаемая российская журналистка. Она познакомилась с Ходорковским, когда освещала появление нового класса олигархов в девяностые годы. С тех пор Ходорковский нанял ее в качестве консультанта". В этом абзаце содержится в принципе все, что нужно знать о Ходорковском. Два вывода. Во-первых, он выстраивает карьеру на близости к власти (любой власти – будь то коммунистическая партия, ельцинское правительство или ПАСЕ). Во-вторых, без своих миллиардов он никому не нужен, даже тем, кто на него работает».
«Канал визионера» напоминает, что террорист и экстремист Ходорковский поддерживает украинское террористическое бандформирование «Русский добровольческий корпус» (РДК), внесенное в список террористических организаций и запрещенное в России:
«В середине прошлого века был такой атаман Шкуро. Ему приписывают авторство фразы "хоть вместе с чертом, но против большевиков". "Чертом" для Шкуро и его "волчьих стай" стали фашисты. В то время как с нацистской Германией сражалась вся наша страна, Шкуро специальным указом Гиммлера был назначен начальником резерва Казачьих войск при Главном штабе СС и зачислен на службу как группенфюрер. В 1947 году в Москве Шкуро казнили как военного преступника. 26 января 2026 года в ПАСЕ утвержден состав "российской" делегации во главе с Михаилом Ходорковским. <…> Важно понимать, что теневой союз Ходорковского с РДК вызван в первую очередь желанием пойти навстречу украинским политическим кругам, представленным в Совете Европы. Ведь Киев и его представители в ЕС крайне настороженно относятся к российскому присутствию на политическом поле Евросоюза. Поэтому поддержка РДК для Ходорковского – это попытка "понравится" украинцам и так усилить свои позиции внутри европейских институтов. Ну, что ж, похоже, политологам, наблюдателям, экспертам и в особенности историкам настало время порассуждать? Ведь на политическом небосклоне Европы загорелась звезда еще одного "волчьего атамана Шкуро"...»
«Мюсли вслух» размышляют о том, зачем в ПАСЕ позвали маргиналов, которых в России никто не поддерживает:
«В конце декабря прошлого года Вован и Лексус снова порезвились и спровоцировали на откровенный разговор одного из руководителей ПАСЕ румына Булая. Тот, думая, что разговаривает с украинцем, признал, что в организации прекрасно понимают, что из себя представляют члены платформы: "У них нет легитимности. Их никто не поддерживает внутри страны. Они не являются активными политиками. Это люди, которые просто сбежали из страны". Зачем тогда их позвали? У Булая был ответ: некоторые силы в ПАСЕ хотели бы полноценного возвращения России к работе организации, и чтобы не допустить этого, потребовалось застолбить место представителями несистемной оппозиции. Получается, что руководство ПАСЕ сегодня поступает чисто как собаки, которые метят территорию».
Сенатор Владимир Джабаров считает, что ПАСЕ задействуют для попытки срыва выборов в Госдуму:
«Привлечение этих маргинальных радикалов к антироссийской деятельности подтверждает, что Запад будет предпринимать новые попытки вмешательства во внутренние дела России с прицелом на предстоящие в этом году выборы в Государственную Думу. Показательно, что к антироссийскому сборищу присоединились 12 представителей самой ПАСЕ, включая председателя и глав шести политических групп. Все они фактически задокументировали свое участие в пособничестве экстремизму и сепаратизму. Принимая участие в очередном русофобском проекте, предатели публично признают вину в целом ряде преступлений против нашей страны, включая призывы к нарушению территориальной целостности. Их ждет неотвратимое возмездие за преступную антироссийскую деятельность».
Беспорядки в США
В штате Миннесота жители Миннеаполиса третью неделю устраивают уличные протесты против действий федеральных служб, которые с конца декабря проводят масштабные антимигрантские рейды. Протесты достигли апогея после того, как сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) застрелили двух американцев, выступавших против депортации нелегалов. На сторону протестующих встал губернатор-демократ Тим Уолц.
«Всевидящее око» отмечает радость демократов:
«Еще в древнеримском праве для установления преступника всегда в первую очередь выясняли: "кому выгодно?" Демократы отработали ситуацию в Миннеаполисе по полной программе – словно ожидали и готовили ее. Хотя, разумеется, они просто воспользовались неожиданным подарком судьбы, который позволяет при определенных условиях и приложенных усилиях свалить Трампа. Но они его ни в коем случае не спровоцировали, нет же. Разве такое возможно представить в демократическом государстве, сияющем Граде на Холме? Вот и теперь они изо всех сил стараются помочь президенту потушить разгоревшийся в Миннеаполисе костер. К примеру, CNN сообщает, что США ожидает новый шатдаун на фоне скандалов с охотно пускающей в ход оружие иммигрантской службой, поскольку демократы собираются блокировать финансирование министерства внутренней безопасности. <…> Разумеется, все это здорово помогает силовикам и вашингтонскому правительству в наведении порядка. Самое забавное тут то, что демократы макают Трампа мордочкой в его же собственные речи и предвыборную программу, которые предусматривали значительное снижение свобод для нелегальных иммигрантов. Классическая шахматная вилка: теперь Трамп вынужден либо отреагировать на беспредел иммиграционной службы и ввести в ней жесткие карательные меры, либо смириться с активным народным недовольством. Как говорил по аналогичному поводу товарищ Сталин, "какой из вариантов хуже? Оба хуже". В общем, несмотря на успехи и "успехи" во внешней политике, Трампа методично обкладывают красными флажками».
Американист Малек Дудаков пишет о риске шатдауна:
«Двое суток до шатдауна – демократы переходят в широкое контрнаступление. Все меньше времени остается для принятия федерального бюджета, уже 1-го февраля правительство США вновь может оказаться парализовано. Демпартия выдвинула жесткий ультиматум Белому дому. Демократы требуют на общенациональном уровне прекратить депортационные рейды. Заодно резко ограничить право миграционной полиции применять силу в отношении протестующих. И запретить федеральным агентам носить маски в момент нахождения на службе. Либеральные протестующие уже давно устраивают "доксинг" агентов, сливают в сеть адреса проживания их семей. Члены наркокартелей вкупе с "антифа" даже предлагают награды за убийство сотрудников миграционной полиции. Без масок работать им станет несподручно. <…> Позицию Белого дома ослабляет то, что большинство американцев стали негативно воспринимать миграционную политику Трампа. Электоральные модели прогнозируют победу демократов на выборах в Конгресс. У них нет особой мотивации идти на компромисс. Причем сейчас ситуация в США и вовне гораздо более кризисная, чем была осенью. И новый шатдаун, если он случится, свяжет Трампа по рукам и ногам на всех направлениях – от Венесуэлы до Европы и от Ирана до Украины».
«Ретроград на холме» указывает, что отношение к миграционной политике в США смешанное:
«Опросы показывают, что большинство американцев (82%) поддерживают политику депортаций (31% настроен радикально, респонденты хотят выслать всех мигрантов, 51% – "некоторых"). Это определяет фактически существующий двухпартийный консенсус по ужесточению миграционной политики. Демократы тоже высылают – в выборном 2024 году Байден (также очевидно знающий соцопросы) усилил борьбу с нелегалами, в результате количество депортаций нелегалов достигло пика за десятилетие (почти 300 000), но выступают за более мягкий и постепенный подход, а также интеграцию уже имеющихся мигрантов, если они ничего не нарушают. Республиканцы приняли более радикальный подход к проблеме, что стало одним из факторов победы на выборах 2024. Тот же уже упомянутый опрос Pew свидетельствует, что больше половины (53%) респондентов считают, что Трамп проводит политику слишком жестко (соглашаясь, что порядок надо наводить). И это было еще до Миннеаполиса. Ряд более свежих исследований указывает, что число критиков такой жесткой политики вследствие событий в Миннеаполисе становится еще выше (больше 60%). Трампа это ставит перед дилеммой. С одной стороны, его президентство про порядок, а порядок – это вооруженные люди в форме и он, решительно ими командующий. А с другой, два инцидента за месяц демонстрируют, что это уже не порядок, а как раз наоборот».
«РСМД» пишет, что республиканцы могут проиграть выборы из-за действий ICE:
«Нынешний глава Белого дома ходит по тонкому льду. На фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгрессе, которые состоятся в ноябре 2026 г., и президентской кампании 2028 г. не исключен тактический разворот – смягчение риторики и дистанцирование от наиболее резонансных инцидентов, чтобы сохранить поддержку электората и не стать обузой для собственной партии. Вероятно, администрация вновь прибегнет к изощренным формулировкам, сочетающим выборочные извинения с перекладыванием ответственности на оппонентов в рамках предвыборной информационной войны. Однако на данном этапе демократы обладают преимуществом на фоне усталости населения от депортационных рейдов и подавления мирных демонстраций. Оппозиция вряд ли упустит возможность подорвать и без того шаткие рейтинги республиканцев, которые вполне могут проиграть выборы именно из-за неспособности нейтрализовать критику и, прежде всего, широкого резонанса вокруг убийств американских активистов агентами ICE».
