Техноблогер Романцев: Хранение смартфона под подушкой опасно
Хранить смартфон под подушкой во время сна опасно, это грозит возгоранием устройства. Об этом заявил техноблогер Сергей Романцев в беседе с ТАСС.
По его словам, подушка мешает отводу тепла.
«Айфон может греться из-за фоновой активности, и без вентиляции температура вырастет, что приводит к деградации аккумулятора. В нескольких случаях это приводило к возгоранию», - рассказал эксперт.
Также Романцев указал, что гаджет постоянно поддерживает связь с сетью, от него есть слабое излучение. По словам блогера, доказано, что люди, которые отказываются от смартфона хотя бы за 20 минут до сна и убирают его подальше, лучше высыпаются.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в интервью НСН рассказал, что аккумуляторы в смартфонах следует менять каждые три года, при этом их портит не быстрая зарядка, а нагрев.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru