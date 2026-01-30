СМИ: Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат
Минфин РФ предложил ввести для граждан ограничение на внесение наличных через банкомат - не более млн рублей в месяц. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
Собеседник агентства утверждает, что инициатива направлена направлена на «обеление» экономики. В ведомстве считают, что отсутствие лимита может стать причиной ввода в безналичный оборот денег неустановленного происхождения.
Отмечается, что разработанные поправки в закон «О банках и банковской деятельности» уже направлены на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг. В случае принятия изменения вступят в силу через полгода со дня опубликования, чтобы банки успели адаптироваться.
Ранее в России банки начали перепроверять у клиентов снятие крупной суммы наличными через банкоматы и блокировать такие операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
