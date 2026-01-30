Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов

Как пишет RT, указанные лица распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях властей РФ, а также фейки о российской армии. Гольдфарб также выступал против проведения СВО.

По аналогичным причинам в список иноагентов включены интернет-проект «Швейцария для всех», медиапроект «Новая вкладка», проект «Дозор в Волгограде» и проект «MISRA»/«МИСРА ТВ».

Отмечается, что региональная общественная организация «Информационно-методический центр «Анна» была исключена из реестра в связи с ликвидацией.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что певицу Веру Брежневу «пора признать иноагентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

