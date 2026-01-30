Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В частности, в список были включены журналист и плэт Ян Шенкман, а также биохимик Александр Гольдфарб.

Бородин предложил усложнить иноагентам возвращение в Россию

Как пишет RT, указанные лица распространяли недостоверную информацию о действиях и решениях властей РФ, а также фейки о российской армии. Гольдфарб также выступал против проведения СВО.

По аналогичным причинам в список иноагентов включены интернет-проект «Швейцария для всех», медиапроект «Новая вкладка», проект «Дозор в Волгограде» и проект «MISRA»/«МИСРА ТВ».

Отмечается, что региональная общественная организация «Информационно-методический центр «Анна» была исключена из реестра в связи с ликвидацией.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что певицу Веру Брежневу «пора признать иноагентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
