Зеленский признал отсутствие ударов по энергетике Украины

Масштабная программа реконструкции соцобъектов Москвы продолжится в 2026 году Администратор хостела в Балашихе помещена под домашний арест по делу о смертельном пожаре Экс- тренера сборной РФ Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище Власти Москвы одобрили еще два проекта КРТ Почти 560 тысяч куб. м снега убрано на МЖД за шест суток До - 14°C ожидается в Москве 31 января