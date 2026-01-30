Зеленский признал отсутствие ударов по энергетике Украины

Объекты украинской энергетики не подвергались ударам в ночь на 30 января. Как пишет RT, это признал президент Украины Владимир Зеленский.

«Фиксируем... За минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам», - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского коллегу Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что данная просьба действительно поступила «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров».

ФОТО: AP / ТАСС
