Зеленский признал отсутствие ударов по энергетике Украины
Объекты украинской энергетики не подвергались ударам в ночь на 30 января. Как пишет RT, это признал президент Украины Владимир Зеленский.
«Фиксируем... За минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам», - отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского коллегу Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что данная просьба действительно поступила «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров».
