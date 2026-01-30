Лукашенко назвал лопату и снег лучшими средствами для женской красоты
Для сохранения красоты женщинам стоит «взять лопату в руки и чистить снег». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На встрече с коллективом ОАО «Планар» он отметил, что женщины наносят «всякую заразу на лицо», а также «обмазываются мёдом, если кто-то в парилку идёт».
«Самый лучший мёд для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», — заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Господь услышал его просьбу, «чтобы был морозец и снег выпал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
