Лукашенко назвал лопату и снег лучшими средствами для женской красоты

На встрече с коллективом ОАО «Планар» он отметил, что женщины наносят «всякую заразу на лицо», а также «обмазываются мёдом, если кто-то в парилку идёт».

«Самый лучший мёд для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Господь услышал его просьбу, «чтобы был морозец и снег выпал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

