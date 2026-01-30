Издательство АСТ выпустило книгу по фильму «Чебурашка 2»
Фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» получил книжную версию. Об этом сообщает пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ».
Отмечается, что автором новеллизации кинокартины стала Анна Маслова. Её художественное произведение уже появилось на полках российских книжных магазинов.
«В основе книги лежит сценарий, созданный группой авторов во главе с Виталием Шляппо», - указали в издательстве, добавив, что стартовый тираж книги составляет 30 тысяч экземпляров.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила «Радиоточке НСН», что за новогодние праздники фильм «Чебурашка 2» посмотрели 10 млн человек.
