Издательство АСТ выпустило книгу по фильму «Чебурашка 2»

Фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» получил книжную версию. Об этом сообщает пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ».

Рынок на 10 млрд: Почему россияне все чаще читают самиздат

Отмечается, что автором новеллизации кинокартины стала Анна Маслова. Её художественное произведение уже появилось на полках российских книжных магазинов.

«В основе книги лежит сценарий, созданный группой авторов во главе с Виталием Шляппо», - указали в издательстве, добавив, что стартовый тираж книги составляет 30 тысяч экземпляров.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила «Радиоточке НСН», что за новогодние праздники фильм «Чебурашка 2» посмотрели 10 млн человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
ТЕГИ:ЛитератураКультураКнигаЧебурашка

Горячие новости

Все новости

партнеры