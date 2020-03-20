Цены на нефть могут обвалиться до 5 долларов за баррель

Такое развитие ситуации не исключили 18 из 20 опрошенных агентством аналитиков. Они ожидают, что цена на нефть Brent будет на уровне около 20 долларов за баррель. При этом цена за баррель нефти WTI - на три-пять долларов меньше, сообщает Ura.ru.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сказал НСН, что в такой сценарий не верит — он не устроит США.

«Власти США предпринимают массу шагов, чтобы помочь своим нефтяникам пережить эти трудные времена. На нефтегазовых компаниях базируется довольно многое. Это и предвыборные обещания Трампа, то есть политическая составляющая. Но гораздо важнее, на нефтегазе завязан банковский сектор. Посыплется нефтегаз, начнет сыпаться банковский сектор. А после этого начнутся проблемы у всей экономики США», - пояснил он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что имеющихся запасов бюджета у России хватит при текущих ценах на нефть минимум на шесть лет.







