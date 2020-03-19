Аналитик: США не допустят обнуления нефти

Стоимость нефти может упасть ниже нуля. С таким прогнозом выступил аналитик японского банка Mizuho Пол Санки. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке, что приведет к переполнению всех доступных хранилищ. И тогда нефтяникам придется доплачивать потребителям лишь бы они просто забирали нефть. Сейчас крупнейшие трейдеры считают, что все хранилища и танкеры при сохранении нынешней ситуации могут переполниться уже через полгода.

В 2018 году подобная ситуация складывалась в Техасе, где добыча сланцевой нефти привела к значительным объемам попутного газа. Для его прокачки не хватало инфраструктуры. В итоге компании готовы были платить покупателям, лишь бы не сжигать газ.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН объяснил, почему не верит в такой сценарий.