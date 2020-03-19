Аналитик: США не допустят обнуления нефти
Замгендиректора Института национальной энергетики в эфире НСН объяснил, почему не верит в снижение цены на нефть до нуля.
Стоимость нефти может упасть ниже нуля. С таким прогнозом выступил аналитик японского банка Mizuho Пол Санки. По его мнению, эту ситуацию спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке, что приведет к переполнению всех доступных хранилищ. И тогда нефтяникам придется доплачивать потребителям лишь бы они просто забирали нефть. Сейчас крупнейшие трейдеры считают, что все хранилища и танкеры при сохранении нынешней ситуации могут переполниться уже через полгода.
В 2018 году подобная ситуация складывалась в Техасе, где добыча сланцевой нефти привела к значительным объемам попутного газа. Для его прокачки не хватало инфраструктуры. В итоге компании готовы были платить покупателям, лишь бы не сжигать газ.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН объяснил, почему не верит в такой сценарий.
«На чем базируются его выкладки, мне неизвестно. Сам по себе пример Техаса 2018 года, конечно, интересен, даже забавен. Но я прошу обратить внимание, что сейчас в Техасе нефть не отдают бесплатно. Кроме того, власти США предпринимают массу шагов, чтобы помочь своим нефтяникам пережить эти трудные времена. На нефтегазовых компаниях базируется довольно многое. Это и предвыборные обещания Трампа, то есть политическая составляющая. Но гораздо важнее, на нефтегаз завязан банковский сектор. Посыплется нефтегаз, начнет сыпаться банковский сектор. А после этого начнутся проблемы у всей экономики США. Это все прекрасно понимают, поэтому будут стараться всеми силами этого падения избежать или максимально снизить его последствия. Поэтому все эти заявления, что нефть дойдет до нуля и будет продаваться ниже нуля, – это ведь не IT, где программа теоретически может отдаваться бесплатно, потому что ее копия ничего не стоит в производстве. Особенно, если вы уже отбились за счет продаж в первый месяц», - сказал эксперт.
Сегодня цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 26,5 доллара за баррель, цена на сорт WTI упала до 23,9 доллара. Это произошло впервые с 2002 года.
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