Новые санкции? Почему Трамп вмешается в «разорительную» нефтяную войну

Пока власти США пытаются «найти нечто среднее». Ещё недавно Трамп говорил, что низкие цены — благо для обычных американцев, для которых дешевеет бензин. Однако обвал цен, очевидно, вредит американской промышленности.

В недавнем заявлении Трамп отметил, что ценовая война на нефтяном рынке разорительна для России, поскольку российская экономика зависима от углеводородов. По-видимому, Вашингтон попытается сделать её ещё более разорительной для Москвы. Источники издания The Wall Street Journal говорят, что власти США намерены ввести новые санкции против России с целью заставить Кремль изменить позицию в нефтяном противостоянии. При этом в отношении Саудовской Аравии американцы якобы собираются использовать дипломатическое давление, говорится в материале. При этом новый альянс Москвы и Эр-Рияда американцам тоже не нужен, отмечает газета.

На фоне обвала рынков появились прогнозы удешевления нефти до $5 и даже ниже нуля. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сказал НСН, что в такой сценарий не верит — он, действительно, не устроит США.

«Власти США предпринимают массу шагов, чтобы помочь своим нефтяникам пережить эти трудные времена. На нефтегазовых компаниях базируется довольно многое. Это и предвыборные обещания Трампа, то есть политическая составляющая. Но гораздо важнее, на нефтегаз завязан банковский сектор. Посыплется нефтегаз, начнет сыпаться банковский сектор. А после этого начнутся проблемы у всей экономики США», - отмечал он.

Нынешний уровень цен на нефть невыгоден никому. Экономист Михаил Хазин в эфире НСН объяснял, что саудиты в такой ситуации долго не протянут, поскольку им нужны цены в $70-80 за баррель.

«Американцам нужна цена локально 40, среднесрочно 60 долларов за баррель в силу того, что у них сланцевая добыча и иначе она нерентабельна», - утверждал Хазин.

Впрочем, насчёт себестоимости сланцевой добычи в США существуют и другие оценки. Например, аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн утверждает, что это $20 за баррель.

Саудовская Аравия сейчас продаёт свою нефть странам Европы с большой скидкой. Российская Urals даже с дисконтом оказывается дороже. Как итог, трейдеры не могут продать российское «чёрное золото» европейцам.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заявил, что Россия не в состоянии опустить цены на нефть до того же уровня, что саудиты, поскольку российские нефтяники платят огромные налоги.

«В себестоимости нашей нефти 85% составляют налоги, которые платят нефтяные компании. И, конечно, мы не можем опускать цены на нефть до уровня, который сейчас установили саудовские арабы. У нас самый высокий уровень налогообложения нефтяных компаний в мире. Причем настолько, что даже трудно сравнивать. В Норвегии, например, платят 65%, в Саудовской Аравии доля налогов в прибыли составляет 25%. Мы неконкурентоспособны потому, что у нас безумное налоговое бремя», - говорил он.

В пятницу, 20 марта, цена на нефть пошли в рост. Баррель сорта WTI подорожал больше чем на 5%, до $27,3. Майские фьючерсы на поставки нефти Brent доходили в цене до $29,5 за баррель (+3,6%).

