Силуанов: Россия продержится 6 лет при нынешних ценах на нефть
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что имеющихся запасов бюджета у России хватит даже при текущих ценах на нефть минимум на шесть лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы Минфина, российские власти смогут профинансировать все свои обязательства даже не только социальные, передает Ura.ru.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению, пишет «Газета.ру».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться в «разорительную для России» нефтяную войну. По его словам, у США есть нужны рычаги влияния и в нужную минуту они вмешаются.
Накануне нефть марки Brent показала рост более чем на 12%.
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