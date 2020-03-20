Силуанов: Россия продержится 6 лет при нынешних ценах на нефть

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что имеющихся запасов бюджета у России хватит даже при текущих ценах на нефть минимум на шесть лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы Минфина, российские власти смогут профинансировать все свои обязательства даже не только социальные, передает Ura.ru.

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Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал вмешаться в «разорительную для России» нефтяную войну. По его словам, у США есть нужны рычаги влияния и в нужную минуту они вмешаются.

Накануне нефть марки Brent показала рост более чем на 12%.

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ФОТО: РИА Новости
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