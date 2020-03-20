Силуанов: Россия продержится 6 лет при нынешних ценах на нефть

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что имеющихся запасов бюджета у России хватит даже при текущих ценах на нефть минимум на шесть лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы Минфина, российские власти смогут профинансировать все свои обязательства даже не только социальные, передает Ura.ru.