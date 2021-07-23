Набиуллина объяснила повышение цен на «борщевой набор»

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на продукты «борщевого набора» (капуста, лук, картофель, морковь, свекла) снижаются, сообщает РИА Новости.

По её словам, рост цен объясняется «не очень хорошими погодными условиями в прошлом году и низким качеством урожая». Также она отметила, что в текущем году запасы исчерпались быстрее, чем стал поступать новый урожай.

«На наш взгляд, это сезонная история», - резюмировала глава ЦБ РФ.

Набиуллина добавила, что стоимость продуктов из «борщевого набора» уже снижается и регулятор считает, что «эта тенденция продолжится».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что рост цен на продукты связан с тем, что мировые индексы находятся на самой высокой планке за последние десять лет, сообщает RT. Подорожание овощей и фруктов российский лидер объяснил тем, что РФ не хватило своей продукции.

