Центробанк отозвал лицензию у Руна-банка
Центробанк лишил лицензии Руна-банк. Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация находилась на 308 месте в банковской системе России, пишут "Известия".
Центробанк принял такое решение из-за нарушений Руна-банком федеральных законов и нормативных актов регулятора, которые регулируют банковскую деятельность. В связи с этим ЦБ в течение последнего года много раз применял к кредитной организации меры, например, вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Помимо указанного нарушения, Руна-банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, а также организация занималась финансированием терроризма.
Также Руна-банк функционировал в условиях корпоративного конфликта. Банк России аннулировал лицензию на осуществление организацией деятельности на рынке ценных бумаг.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка. Банк полностью утратил свой капитал. Он реализовывал бизнес-модель с большим количеством рисков, не формируя при этом достаточное количество резервов. Энергомашбанк занимал 145 место в банковской системе России. Он принадлежал украинскому предпринимателю Сергею Курченко.
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