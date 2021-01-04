Цена биткоина рухнула после рекордного роста
Цена биткоина упала более чем на 10 процентов и опустилась ниже 31 тысячи долларов. От исторического максимума, который составил 34 778 долларов, биткоин потерял уже 12 процентов, следует из данных торгов.
Между тем, «Известия» со ссылкой на Центробанк и Росфинмониторинг пишут, что в России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много криминала.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН отметил, что в России фактически регуляторам сейчас нечего запрещать.
Припачкин полагает, что в России надо изучить зарубежный опыт, который свидетельствует об умелом использовании криптовалюты.
Ранее НСН сообщила, что почти две трети россиян, слышавшие о биткоинах, считают вклады в эту криптовалюту невыгодной инвестицией. Это выявил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что биткоин - это новая парадигма мышления.
В свою очередь, блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН оценил шансы криптовалюты Gram составить конкуренцию биткоину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru