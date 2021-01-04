Цена биткоина рухнула после рекордного роста

Между тем, «Известия» со ссылкой на Центробанк и Росфинмониторинг пишут, что в России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много криминала.



Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН отметил, что в России фактически регуляторам сейчас нечего запрещать.



Припачкин полагает, что в России надо изучить зарубежный опыт, который свидетельствует об умелом использовании криптовалюты.



Ранее НСН сообщила, что почти две трети россиян, слышавшие о биткоинах, считают вклады в эту криптовалюту невыгодной инвестицией. Это выявил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что биткоин - это новая парадигма мышления.



В свою очередь, блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН оценил шансы криптовалюты Gram составить конкуренцию биткоину.

