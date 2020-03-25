Эксперт оценил шансы криптовалюты Gram составить конкуренцию биткоину

В Нью-Йорке суд поддержал позицию комиссии по ценным бумагам США (SEC) в споре с Telegram, в ходе которого ведомство требовало признать криптовалюту Gram ценной бумагой. Окончательное решение пока не вынесено. Но позиция судьи, как пишут американские СМИ, оставляет компании Павла Дурова мало шансов на победу.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов рассказал НСН о последствиях такого вердикта.

«Gram в любом случае является криптовалютой, потому что криптовалюта – это все, что угодно, основанное на технологии "блокчейн". Здесь проблема в том, что если криптовалюту Gram не признают ценной бумагой, она не будет иметь определённые свойства, и потенциал принесения своим владельцам дополнительной выгоды упадет.Но здесь тоже есть ряд оговорок. Структура самого проекта такова, что проблемы могут быть только у самой корневой компании. В том случае, если платформа будет выпущена, скажем так, в свободное плавание и будет хорошо поддерживаться сообществом разработчиков, то она имеет все шансы стать такой же цивилизованной криптовалютой, как, к примеру, сегодня существует биткоин. Биткоин сейчас в полной мере не может контролировать ни одна централизованная компания. И запретить его не получится ни в каком виде, даже если в стране будет полностью запрещена криптовалюта, его нельзя будет просто отследить. Проблема возникла только у главной компании, которая занимается этим проектом, и здесь все зависит от того, как поведет себя Павел Дуров. Захочет ли он бодаться до конца. Или они все-таки смогут прийти к какому-то консенсусу. Здесь нужно дождаться окончания судебных слушаний. И посмотреть на реакцию самой корпорации», – говорит эксперт.