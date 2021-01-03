Биткоину прогнозируют курс в сто тысяч долларов

По прогнозам главы криптоинвестиционного фонда Hash CIB Якова Баринского, рост цены биткоина в 2021 году достигнет 100 тысяч долларов. С ним согласен руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Он полагает, что при позитивном прогнозе биткоин к концу 2021 года вырастет до 90 тысяч долларов, при умеренном росте курс составит 50 тысяч долларов за биткоин, при негативном – упадет до 10 196 долларов за биткоин.

«Но с учетом нынешней динамики и фундаментальных тенденций такой вариант развития событий выглядит маловероятным. Скорее, основной торговый диапазон пары BTC/USD в 2021 году будет располагаться между 25-30 тысячами долларов. При этом нельзя исключать скачков цены выше 40 тысяч и ниже 18 тысяч», - считает Мазур.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин также прогнозирует рост курса криптовалюты.

«Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз - в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы», - прогнозирует Припачкин.

Накануне биткоин преодолел психологический максимум в 30 тысяч долларов, а затем 31 тысячу. В воскресенье курс криптовалюты превысил 33 тысячи долларов.

