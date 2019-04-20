Мариничев: Биткоин - это новая парадигма мышления

Дмитрий Мариничев: «Бьёт ли обруч нерадивого ученика током, не уточняется. Но давайте порассуждаем: для кого это выгодно? С одной стороны, налицо – забота о молодом поколении. Ведь иногда так хочется стукнуть током своего нерадивого школяра, чтобы он сконцентрировался и был внимателен. А не выходит! Сидишь с ним и мучаешься. А, с другой стороны, наверное, все это от лени преподавателей, которые не могут увлечь ученика своим предметом. А вдруг потом без обруча дети и делать-то ничего не захотят?», - предположил он в беседе с НСН.

