Мариничев: Биткоин - это новая парадигма мышления
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне считают биткоины невыгодной инвестицией
Почти две трети россиян, слышавшие о биткоинах, считают вклады в эту криптовалюту невыгодной инвестицией. Это выявил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Дмитрий Мариничев: «Лично я считаю так же. Инвестировать в биткоин нельзя. Биткоин – это новая парадигма мышления, это изменение структуры социально-экономических отношений в обществе. Это просто другая экономика. Поэтому, конечно, не нужно инвестировать, нужно знать. Хочется сказать «любить или не любить», но правильней сказать разбираться. Потому, что в экономике будущего, хотим мы того, или нет, нам придется разбираться», - подчеркнул интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.
Школьницы ради лайков сожгли дом
В Ленинградской области школьницы ради лайков в «Инстаграме» развели костёр в недостроенном частном доме, и вскоре тот сгорел.
Дмитрий Мариничев: «Эта новость наглядно иллюстрирует наш цифровой век, когда вы всеми правдами и неправдами пытаетесь привлечь к себе внимание. В социальных сетях, в мессенджерах, на сайтах – где угодно. Ведь внимание – это залог и основа успеха. В данном случае, я не знаю, поставляли школьницам лайки, или нет, но внимание они к себе привлекли. А каждый про себя думает: «Умные девчонки или бестолковые?», - отметил он в беседе с НСН.
Китае начали тестировать обручи, отслеживающие концентрацию внимания школьников на уроках
В некоторых китайских школах начали тестировать обручи отслеживания концентрации и внимания. Они сигнализируют преподавателю, если ученик не смотрит на доску или отвлекается - для этого устройство измеряет мозговую активность.
Дмитрий Мариничев: «Бьёт ли обруч нерадивого ученика током, не уточняется. Но давайте порассуждаем: для кого это выгодно? С одной стороны, налицо – забота о молодом поколении. Ведь иногда так хочется стукнуть током своего нерадивого школяра, чтобы он сконцентрировался и был внимателен. А не выходит! Сидишь с ним и мучаешься. А, с другой стороны, наверное, все это от лени преподавателей, которые не могут увлечь ученика своим предметом. А вдруг потом без обруча дети и делать-то ничего не захотят?», - предположил он в беседе с НСН.
В Госдуме раскритиковали идею о проверке здоровья вступающих в брак людей
В Госдуме раскритиковали идею о проверке здоровья вступающих в брак людей. Ранее с такой идеей выступила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. По её задумке, жениха и невесту перед регистрацией брака нужно отправлять на диспансеризацию и тотальное обследование.
Дмитрий Мариничев: «А я вот не знаю, почему эту идею раскритиковали. Я считаю, что нужно идти еще дальше, и после свадьбы, например, вывешивать простынь. Пусть все видят, что жених и невеста прошли диспансеризацию и все у них в порядке», - не без иронии предложил Дмитрий Мариничев в беседе с НСН.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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