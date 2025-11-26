СМИ: Экспорт нефтепродуктов из РФ в Азию рухнул на 60-80% после санкций США

Согласно данным S&P Global, в ноябре объемы отгрузок в ключевые страны региона снизились на 57-80%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в поставках на Тайвань (-79,6%, до 37 тыс. тонн), в Китай (-73,3%, до 54 тыс. тонн) и в Индию (-57%, до 60 тыс. тонн).

Аналитики S&P Global полагают, что индийские покупатели могут полностью прекратить закупки российской нефти. Компания Formosa Petrochemical (Тайвань), ранее бывшая крупнейшим импортером, также изучает возможность полного отказа от поставок из РФ.

Если бы Индия действительно полностью отказалась от российской нефти, то на мировом рынке уже бы начался дефицит и существенно выросли бы цены, так что Нью-Дели не откажется от нефти из РФ, а будет указывать ее, как продукт из другой страны, по примеру Ирана и Китая, либо покупать через трейдеров. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

